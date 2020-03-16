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وزارة الداخلية تعلن تأجيل موعد تحكيم مشاركات “تحدي أبشر”

وزارة الداخلية تعلن تأجيل موعد تحكيم مشاركات “تحدي أبشر”
http://almnatiq.net/?p=843203
المناطق - واس

أعلنت وزارة الداخلية عن تأجيل موعد تحكيم مشاركات “تحدي أبشر” ، الذي كان من المقرر إقامته في يوم السبت 11 شعبان 1441هـ، الموافق 4 إبريل 2020م، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد في وقت لاحق – بإذن الله -، كما سيتم الاستمرار في استقبال طلبات المشاركة سواء من مشاركين جدد لم يتسن لهم التقديم من قبل ، أو ممن سبق لهم المشاركة بفكرة ويرغبون في تقديم أفكار أخرى.
ويأتي هذا التأجيل تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات المختصة بالمملكة ، وذلك في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره.

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