نائب أمير الجوف يزور غرفة العمليات المشتركة للوقاية من فيروس كورونا

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 مؤسسة النقد تفعل خطتها لاستمرار الأعمال وتعلق الحضور إلى مقرها وفروعهاعلقت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الحضور إلى مقرها وفروعها، كما تقرّر الاكتفاء بالعمل “عن بُعد” للمؤسسات المالية التي تقع تحت إشرافها، باستثناء الوظائف الحرجة التي تتطلب حضور الموظفين، وذلك اعتباراً من اليوم ولمدة (16) يوماً. وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن التعليق جاء إنفاذاً لقرار الحكومة بشأن تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة (16) يوماً عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية، ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بُعد في قطاع التعليم. وأكدت ” ساما” أنها عملت على تفعيل خطة استمرارية الأعمال؛ لضمان عدم انقطاع خدمات نظم المدفوعات واستمرار عمل المنظومة المالية والمصرفية دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة، حيث تم التأكيد على المؤسسات المالية بأن يكون عمل الإدارات العامة والفروع بالحد الأدنى من الموظفين اللازم لاستمرار الأعمال مع مراعاة أن يتم تخصيص حد أدنى من الفروع لتقديم الخدمات الضرورية فقط التي لا يمكن تقديمها عبر القنوات الإلكترونية ،إضافة إلى حث العملاء عبر مختلف الوسائل لتنفيذ عملياتهم المالية من خلال القنوات الإلكترونية حفاظاً على سلامتهم ، وتفعيل مراكز الاتصال كافة؛ لتلقي طلبات واستفسارات العملاء مع مراقبة أداء القنوات الإلكترونية المختلفة بشكلٍ مستمر. وطلبت المؤسسة من البنوك والمصارف التأكد من توافر الدعم التشغيلي اللازم لضمان استمرارية عمل جميع نظم المدفوعات والأعمال المرتبطة بها والمتابعة المستمرة لأجهزة الصرف الآلي والتأكد من توفر النقد بها لتحقيق نسب التشغيل المستهدفة، مع تمكين العملاء كافة عبر وسائل موثوقة من رفع حد الشراء من خلال نقاط البيع، وألزمتها أن تكون جميع التحويلات المالية بين البنوك والمصارف العاملة في المملكة بالريال السعودي عبر نظام “سريع” مجانية لجميع العملاء (الأفراد والشركات) خلال هذه الفترة. ونوهت المؤسسة أنها مستمرة في خدمة مراجعيها من خلال القنوات الإلكترونية التالية: موقع ساما تهتم: https://samacares.sa/ أو حسابها في تويتر: @SAMAcares أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني: 8001256666.
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مؤسسة النقد تفعل خطتها لاستمرار الأعمال وتعلق الحضور إلى مقرها وفروعهاعلقت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الحضور إلى مقرها وفروعها، كما تقرّر الاكتفاء بالعمل “عن بُعد” للمؤسسات المالية التي تقع تحت إشرافها، باستثناء الوظائف الحرجة التي تتطلب حضور الموظفين، وذلك اعتباراً من اليوم ولمدة (16) يوماً. وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن التعليق جاء إنفاذاً لقرار الحكومة بشأن تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة (16) يوماً عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية، ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بُعد في قطاع التعليم. وأكدت ” ساما” أنها عملت على تفعيل خطة استمرارية الأعمال؛ لضمان عدم انقطاع خدمات نظم المدفوعات واستمرار عمل المنظومة المالية والمصرفية دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة، حيث تم التأكيد على المؤسسات المالية بأن يكون عمل الإدارات العامة والفروع بالحد الأدنى من الموظفين اللازم لاستمرار الأعمال مع مراعاة أن يتم تخصيص حد أدنى من الفروع لتقديم الخدمات الضرورية فقط التي لا يمكن تقديمها عبر القنوات الإلكترونية ،إضافة إلى حث العملاء عبر مختلف الوسائل لتنفيذ عملياتهم المالية من خلال القنوات الإلكترونية حفاظاً على سلامتهم ، وتفعيل مراكز الاتصال كافة؛ لتلقي طلبات واستفسارات العملاء مع مراقبة أداء القنوات الإلكترونية المختلفة بشكلٍ مستمر. وطلبت المؤسسة من البنوك والمصارف التأكد من توافر الدعم التشغيلي اللازم لضمان استمرارية عمل جميع نظم المدفوعات والأعمال المرتبطة بها والمتابعة المستمرة لأجهزة الصرف الآلي والتأكد من توفر النقد بها لتحقيق نسب التشغيل المستهدفة، مع تمكين العملاء كافة عبر وسائل موثوقة من رفع حد الشراء من خلال نقاط البيع، وألزمتها أن تكون جميع التحويلات المالية بين البنوك والمصارف العاملة في المملكة بالريال السعودي عبر نظام “سريع” مجانية لجميع العملاء (الأفراد والشركات) خلال هذه الفترة. ونوهت المؤسسة أنها مستمرة في خدمة مراجعيها من خلال القنوات الإلكترونية التالية: موقع ساما تهتم: https://samacares.sa/ أو حسابها في تويتر: @SAMAcares أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني: 8001256666.

مؤسسة النقد تفعل خطتها لاستمرار الأعمال وتعلق الحضور إلى مقرها وفروعهاعلقت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الحضور إلى مقرها وفروعها، كما تقرّر الاكتفاء بالعمل “عن بُعد” للمؤسسات المالية التي تقع تحت إشرافها، باستثناء الوظائف الحرجة التي تتطلب حضور الموظفين، وذلك اعتباراً من اليوم ولمدة (16) يوماً. وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن التعليق جاء إنفاذاً لقرار الحكومة بشأن تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة (16) يوماً عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية، ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بُعد في قطاع التعليم. وأكدت ” ساما” أنها عملت على تفعيل خطة استمرارية الأعمال؛ لضمان عدم انقطاع خدمات نظم المدفوعات واستمرار عمل المنظومة المالية والمصرفية دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة، حيث تم التأكيد على المؤسسات المالية بأن يكون عمل الإدارات العامة والفروع بالحد الأدنى من الموظفين اللازم لاستمرار الأعمال مع مراعاة أن يتم تخصيص حد أدنى من الفروع لتقديم الخدمات الضرورية فقط التي لا يمكن تقديمها عبر القنوات الإلكترونية ،إضافة إلى حث العملاء عبر مختلف الوسائل لتنفيذ عملياتهم المالية من خلال القنوات الإلكترونية حفاظاً على سلامتهم ، وتفعيل مراكز الاتصال كافة؛ لتلقي طلبات واستفسارات العملاء مع مراقبة أداء القنوات الإلكترونية المختلفة بشكلٍ مستمر. وطلبت المؤسسة من البنوك والمصارف التأكد من توافر الدعم التشغيلي اللازم لضمان استمرارية عمل جميع نظم المدفوعات والأعمال المرتبطة بها والمتابعة المستمرة لأجهزة الصرف الآلي والتأكد من توفر النقد بها لتحقيق نسب التشغيل المستهدفة، مع تمكين العملاء كافة عبر وسائل موثوقة من رفع حد الشراء من خلال نقاط البيع، وألزمتها أن تكون جميع التحويلات المالية بين البنوك والمصارف العاملة في المملكة بالريال السعودي عبر نظام “سريع” مجانية لجميع العملاء (الأفراد والشركات) خلال هذه الفترة. ونوهت المؤسسة أنها مستمرة في خدمة مراجعيها من خلال القنوات الإلكترونية التالية: موقع ساما تهتم: https://samacares.sa/ أو حسابها في تويتر: @SAMAcares أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني: 8001256666.

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نائب أمير الجوف يزور غرفة العمليات المشتركة للوقاية من فيروس كورونا

نائب أمير الجوف يزور غرفة العمليات المشتركة للوقاية من فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=843209
المناطق - واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف اليوم، غرفة العمليات المشتركة بمقر المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة ورئيس غرفة العمليات الدكتور حسن بن علي الشهراني ، ومدير غرفة العمليات الدكتور أشرف بن بشير البركة ، الذي أطلع سموه على سير العمل في الغرفة والخطط الموضوعة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، التي تعمل على تنفيذها بالتعاون مع صحة الجوف الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وقد وجه سمو أمير المنطقة الجوف في وقت سابق بإنشاء غرفة العمليات برئاسة مدير عام الشؤون الصحية وعضوية عدد من الإدارات الحكومية، وبإشراف إمارة المنطقة.

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