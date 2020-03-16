بهذه بالآلية .. تحديد هوية بطل الدوري السعودي حال إلغاء المسابقة

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بين الإعلامي عيسى الجوكم والناقد الرياضي في القنوات الرياضية السعودية بتغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن مصير بطل الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حال إلغاء المسابقة.

وتحدث الجوكم عن مقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك من أجل حسم مصير كل الدوريات المتوقفة في العالم، بما فيها دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرد الجوكم عبر حسابه في تويتر: “الفيفا لديه مقترح مزعج للبعض، في حال استمرار وباء كورونا لأكثر من شهر، سيُلزم الاتحادات الأهلية بطريقة حسم لقب الدوري، في حالة عدم اكتماله”.

وقالت صحيفة ”عكاظ“ إنه في حال إيقاف الدوريات نهائيا، سيبحث الاتحاد السعودي بالتشاور مع ”الفيفا“ للبحث عن آلية الحصول على الـدوري، إما يكون متصدرا الدوري الحالي وإما بطل الشتاء أو بطل الموسم الماضي أو حجب البطولة.

وكان المتحدث الرسمي باسم نادي النصر، سعود الصرامي قد طالب مسبقا باعتماد نظام المربع الذهبي؛ وذلك من أجل إعادة المنافسة والإثارة للمسابقة قائلا: “لا أعتقد أن اتحاد الكرة سيجد حرجا في ذلك أو أن الوقت سيمنعه من إعادة المربع الذهبي بعد تعطل كأس آسيا للأندية والمنتخبات”.

يذكر أن هناك جدلا واسعا بشأن مصير المسابقة الحالي ومن سيتوج باللقب وحال الاتفاق على من هو البطل حال إلغاء المسابقة، فسيكون الجدل الأكثر بشأن الرباعي الذي سيشارك في بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان مسؤولو الأندية كافة قد أشادوا بقرار وزارة الرياضة بتعليق النشاط الرياضي بمختلف الألعاب الرياضية في المملكة بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19).

رئيس اتحاد كرة القدم ياسر المسحل قال في بيان رسمي صادر عنه، عن تقديره العميق للاهتمام الذي تجده كرة القدم من القيادة الرشيدة ووزارة الرياضة بالحرص على سلامتهم ودرء المخاطر الصحية عنهم.

وقال رئيس مجلس إدارة الأهلي، عبدالإله مؤمنه، عبر حسابه الشخصي في موقع تويتر: ”جماهيرنا الغالية، تماشيا مع الإجراءات الوقائية التي قامت بها دولتنا العظيمة وحرصا على سلامتكم، لمنع انتشار فيروس كورونا، ابتعدوا عن أماكن التجمعات خلال هذه الفترة والتزموا بتعليمات وزارة الصحة، شعوركم بالمسؤولية واجب وطني وإنساني، حمى الله وطننا الغالي من كل مكروه“.

وأعلنت إدارة نادي الهلال، تعاقدها مع شركة متخصصة في المجال الطبي والتعقيم تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها كافة الجهات الحكومية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة؛ لحماية المواطنين والمقيمين في المملكة.

وغرد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن سعد بن نافل، على حسابه في موقع تويتر: قائلا: ”الإجراءات الوقائية الاحترازية المتخذة من حكومتنا الرشيدة، لمنع انتشار فيروس كورونا، نابعة من حرص بالغ على سلامة المواطنين والمقيمين، والمسؤولية على الجميع بالابتعاد عن مناطق التجمعات والالتزام بتعليمات وزارة الصحة“.

وأشاد رئيس مجلس إدارة النصر، صفوان السويكت، بالإجراءات التي تبذلها قيادتنا الحكيمة لمنع انتشار كورونا، فغرد:“جهود عظيمة وخطوات احترازية غير مسبوقة تبذلها قيادتنا الحكيمة لاحتواء فيروس كورونا ومنع انتشاره في هذا الوطن العظيم، وما تعليق الأنشطة الرياضية مؤقتا إلا نموذج من نماذج اهتمام القيادة الرياضية بصحة أبنائها الرياضيين، حمى الله بلادنا من كل مكروه ورزقنا جميعا الصحة والعافية“.