900 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

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أعلنت وكالة الصحة العامة الفرنسية اليوم تسجيل أكثر من 900 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد إلى 5423 إصابة مؤكدة في فرنسا .

وأضافت الوكالة أن عدد الوفيات بلغ 36 حالة وفاة بسبب الفيروس، مما يرفع العدد إلى 127 حالة وفاة حتى اليوم .

وتعد هذه الزيادة في الإصابات و عدد الوفيات الأكبر في فرنسا منذ ظهور الفيروس على أراضيها في شهر يناير الماضي.