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900 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

900 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا
http://almnatiq.net/?p=843224
المناطق - الرياض

أعلنت وكالة الصحة العامة الفرنسية اليوم تسجيل أكثر من 900 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد إلى 5423 إصابة مؤكدة في فرنسا .
وأضافت الوكالة أن عدد الوفيات بلغ 36 حالة وفاة بسبب الفيروس، مما يرفع العدد إلى 127 حالة وفاة حتى اليوم .
وتعد هذه الزيادة في الإصابات و عدد الوفيات الأكبر في فرنسا منذ ظهور الفيروس على أراضيها في شهر يناير الماضي.

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