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تسجيل 16 إصابة بكورونا في مصر و 14 في العراق

تسجيل 16 إصابة بكورونا في مصر و 14 في العراق
http://almnatiq.net/?p=843227
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 16 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 126 حالة حتى الآن.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، إن الحالات الجديدة من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، باستثناء حالة مصرية عائدة من إيطاليا، موضحا أن الحالات المكتشفة اليوم من ضمنهم 8 مصريين و8 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.

وأشار إلى خروج 5 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، موضحا أن الـ 5 حالات التي غادرت مستشفى العزل اليوم، كلهم من المصريين.

كما سجلت وزارة الصحة العراقية اليوم 14 حالة أصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد , مما يرفع حصيلة الإصابات في العراق الى 124 حالة إصابة مؤكدة. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الحالات الجديدة المسجلة توزعت على محافظات بغداد وميسان وديالى والديوانية والنجف, مبينةً أن عدد حالات الشفاء المسجلة بلغت 26 حالة و 9 حالة وفاة .

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