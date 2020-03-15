إيقاف ساحات أسواق المواشي وحراج السيارات في الخرج

عقدت لجنة مكافحة فيروس كورونا بمحافظة الخرج اجتماعها الأول والثاني برئاسة المحافظ وبحضور مسؤولين الجهات الحكومية ذات العلاقة وتم خلال الاجتماع اتخاذ التوصيات الآتية:
– تشكيل فريق طوارئ من جميع الجهات الحكومية ذات الاختصاص على مدار اليوم تحسباً لأي حدث طارئ.
– إيقاف ساحات أسواق المواشي (الأغنام – الإبل – الطيور)
– إيقاف ساحات حراج السيارات.
– إغلاق الحدائق والساحات الرياضية والتجمعات في المنتزهات العامة.
- رفع مستوى التوعية لدى المجتمع بالإبتعاد عن مواقع التجمعات العامة.
– التأكيد على إدارة المساجد بضرورة اتخاذ مايلزم حيال تعقيم المساجد ودورات المياة فيها.
– إلغاء جميع الفعاليات والأنشطة المقررة خلال الفترة القادمة حتى اشعار آخر.
– متابعة تراخيص الفود ترك للتأكد من إلتزامها في مواقعها المخصصة لها.
-التأكيد على دور الإعلام في توعية المجتمع تحت مظلة إدارة العلاقات والإعلام الصحي في المنشآت الصحية بالخرج.
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