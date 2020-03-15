إيقاف ساحات أسواق المواشي وحراج السيارات في الخرج

المناطق -أشرف العصيمي

عقدت لجنة مكافحة فيروس كورونا بمحافظة الخرج اجتماعها الأول والثاني برئاسة المحافظ وبحضور مسؤولين الجهات الحكومية ذات العلاقة وتم خلال الاجتماع اتخاذ التوصيات الآتية:

– تشكيل فريق طوارئ من جميع الجهات الحكومية ذات الاختصاص على مدار اليوم تحسباً لأي حدث طارئ.

– إيقاف ساحات أسواق المواشي (الأغنام – الإبل – الطيور)

– إيقاف ساحات حراج السيارات.

– إغلاق الحدائق والساحات الرياضية والتجمعات في المنتزهات العامة.

‏- رفع مستوى التوعية لدى المجتمع بالإبتعاد عن مواقع التجمعات العامة.

– التأكيد على إدارة المساجد بضرورة اتخاذ مايلزم حيال تعقيم المساجد ودورات المياة فيها.

– إلغاء جميع الفعاليات والأنشطة المقررة خلال الفترة القادمة حتى اشعار آخر.

– متابعة تراخيص الفود ترك للتأكد من إلتزامها في مواقعها المخصصة لها.