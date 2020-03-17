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دار الإفتاء المصرية تحذر بعد انتشار “كورونا”: استغلال الأزمة حرام وخيانة

دار الإفتاء المصرية تحذر بعد انتشار “كورونا”: استغلال الأزمة حرام وخيانة
http://almnatiq.net/?p=843256
المناطق - الرياض

في ظل تفشي فيروس “كورونا” المستجد، حذرت دار الإفتاء المصرية التجار من استغلال الأزمة من أجل احتكار السلع ورفع الأسعار، قائلة إن هذا الأمر “حرام من منظور الدين والشرع”.

وشددت الدار، في مقطع فيديو على أن “استغلال هذه الظروف العصيبة لتحقيق مكاسب مادية عن طريق احتكار السلع ورفع أسعارها حرام شرعا وخيانة للأمانة”، مؤكدة أن “الشريعة الإسلامية حرمت الاحتكار بكل صوره وأشكاله”.

وقالت دار الإفتاء أن “التضييق على الناس وحبس ما يحتاجون إليه في حياتهم من الطعام وغيره، من أجل زيادة الأسعار وتحصيل مكاسب مادية، يعد غشا واعتداء وإضرارا بالناس وأكلا لأموالهم بالباطل”.

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