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طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في نجران وعسير وجازان

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المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة الى غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات مناطق نجران وعسير وجازان كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من من متر ونصف إلى مترين ونصف وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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