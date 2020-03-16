احدث الأخبار

بشرى من «هدف» للمواطنين.. تعديل ضابط «العمر» في برنامج دعم التوظيف
أبرز المواد
 تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية بالمملكة لمدة 16 يومًا اعتبارًا من الاثنين
أبرز المواد
 اقتصار حضور منسوبي الحرس الوطني للعمل إلى 50%
أبرز المواد
 طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في نجران وعسير وجازان
أبرز المواد
 وزير الصحة يحث المواطنين على 4 نقاط مهمة لسلامتهم وسلامة من يحبون
أبرز المواد
 إيقاف ساحات أسواق المواشي وحراج السيارات في الخرج
منطقة الرياض
 تسجيل 16 إصابة بكورونا في مصر و 14 في العراق
أبرز المواد
 900 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا
أبرز المواد
 مجلس القضاء الإداري بديوان المظالم يصدر قرارا بتأجيل الجلسات القضائية في المحاكم الإدارية حتى إشعار آخر
أبرز المواد
 كيف تنظف هاتفك في زمن تفشي “كورونا”؟
أبرز المواد
 لمواجهة كورونا.. شركات الإنترنت الأمريكية تبقي الخدمة للمتعثرين
أبرز المواد
 دراسة: الحد من السفر يبطئ انتشار “كورونا”
أبرز المواد
بشرى من «هدف» للمواطنين.. تعديل ضابط «العمر» في برنامج دعم التوظيف

بشرى من «هدف» للمواطنين.. تعديل ضابط «العمر» في برنامج دعم التوظيف

أبرز المواد
تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية بالمملكة لمدة 16 يومًا اعتبارًا من الاثنين

تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية بالمملكة لمدة 16 يومًا اعتبارًا من الاثنين

أبرز المواد
اقتصار حضور منسوبي الحرس الوطني للعمل إلى 50%

اقتصار حضور منسوبي الحرس الوطني للعمل إلى 50%

أبرز المواد
طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في نجران وعسير وجازان

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في نجران وعسير وجازان

أبرز المواد

بشرى من «هدف» للمواطنين.. تعديل ضابط «العمر» في برنامج دعم التوظيف

بشرى من «هدف» للمواطنين.. تعديل ضابط «العمر» في برنامج دعم التوظيف
http://almnatiq.net/?p=843272
المناطق_الرياض

أجرى صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، تعديلا على “ضابط العمر” في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، ليشمل الفئة العمرية بين 18 إلى 50 عاما، بدلا من ضابط العمر السابق الذي كان يشمل الفئة العمرية بين 20 و 40 عاما فقط.

وقد أجرى الصندوق عدة تحسينات على ضوابط الدعم في البرنامج, حيث تضمنت التحسينات، تعديل الحد الأعلى لأجر الموظف المدعوم من 10 آلاف ريال إلى 15 ألف ريال، وإلغاء ضابط الانقطاع عن العمل 90 يوما، بحيث يُسمح للباحث عن العمل بالتقديم على الوظائف المعلنة في البرنامج، شريطة ألا تكون الوظيفة في منشأة تعود ملكيتها لنفس المالك الذي كان يعمل لديه.

كما شملت التحسينات إلغاء شرط زيارة العميل (المنشأة) لفرع الصندوق لتسليم الآيبان البنكي أو التفويض، والاكتفاء بإرفاقه إلكترونيا عبر بوابة “طاقات”.

وتأتي هذه التحسينات، نتيجة لاستمرار عقد الصندوق عدد من ورش العمل مع عدة قطاعات في سوق العمل وعدد من الغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة، وكذلك استماع فروع الصندوق لملاحظات ومقترحات أصحاب الأعمال والمستفيدين من البرنامج.

ويسعى الصندوق إلى استفادة أبناء وفتيات الوطن من دعم البرنامج ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين النوعي، والاستثمار في رأس المال البشري.

ويتحمل “هدف” من خلال البرنامج، نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص، ويكون الدعم في البرنامج من خلال تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوظيف والتدريب أثناء العمل بمساهمة من الصندوق، لرفع مساهمة الكوادر البشرية الوطنية، ومدها بالمهارات الضرورية التي يحتاج لها السوق.

وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف عن طريق البرنامج إلى 36 شهرًا، بمعدل 30 % من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و20% للسنة الثانية، و10 % للسنة الثالثة، كما يتم إضافة نسبة إضافية للدعم بين 10 و 5%، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المناطق غير الرئيسية والمحافظات الأقل كثافة سكانية، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عامل فأقل.

وأتاح “هدف”، للمنشآت أربعة خطوات ميسرة للتسجيل والاستفادة من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، تبدأ بتسجيل المنشأة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) (هنا الرابط)، وتفعيل حساب “برامج دعم التوظيف” من قائمة برامجنا، ثم تقديم بيانات الإعلان الوظيفي بعد اختيار نوع العمل “برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات” ورفعها على صفحة البوابة، ليتسنى للباحثين والباحثات عن عمل التقديم على الوظيفة، وفي الخطوة الرابعة بعد اكتمال مرحلة التوظيف، يتم انضمام المنشأة لبرنامج الدعم.

روابط ذات صلة

تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية بالمملكة لمدة 16 يومًا اعتبارًا من الاثنين

تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية بالمملكة لمدة 16 يومًا اعتبارًا من الاثنين
اقتصار حضور منسوبي الحرس الوطني للعمل إلى 50%

اقتصار حضور منسوبي الحرس الوطني للعمل إلى 50%
طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في نجران وعسير وجازان

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في نجران وعسير وجازان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*