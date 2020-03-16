احدث الأخبار

إيقاف الرحلات البحرية مؤقتاً بين المملكة و50 دولة عربية وأوروبية
أبرز المواد
 بشرى من «هدف» للمواطنين.. تعديل ضابط «العمر» في برنامج دعم التوظيف
أبرز المواد
 تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية بالمملكة لمدة 16 يومًا اعتبارًا من الاثنين
أبرز المواد
 اقتصار حضور منسوبي الحرس الوطني للعمل إلى 50%
أبرز المواد
 طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في نجران وعسير وجازان
أبرز المواد
 وزير الصحة يحث المواطنين على 4 نقاط مهمة لسلامتهم وسلامة من يحبون
أبرز المواد
 إيقاف ساحات أسواق المواشي وحراج السيارات في الخرج
منطقة الرياض
 تسجيل 16 إصابة بكورونا في مصر و 14 في العراق
أبرز المواد
 900 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا
أبرز المواد
 مجلس القضاء الإداري بديوان المظالم يصدر قرارا بتأجيل الجلسات القضائية في المحاكم الإدارية حتى إشعار آخر
أبرز المواد
 كيف تنظف هاتفك في زمن تفشي “كورونا”؟
أبرز المواد
 لمواجهة كورونا.. شركات الإنترنت الأمريكية تبقي الخدمة للمتعثرين
أبرز المواد
إيقاف الرحلات البحرية مؤقتاً بين المملكة و50 دولة عربية وأوروبية

إيقاف الرحلات البحرية مؤقتاً بين المملكة و50 دولة عربية وأوروبية

أبرز المواد
بشرى من «هدف» للمواطنين.. تعديل ضابط «العمر» في برنامج دعم التوظيف

بشرى من «هدف» للمواطنين.. تعديل ضابط «العمر» في برنامج دعم التوظيف

أبرز المواد
تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية بالمملكة لمدة 16 يومًا اعتبارًا من الاثنين

تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية بالمملكة لمدة 16 يومًا اعتبارًا من الاثنين

أبرز المواد
اقتصار حضور منسوبي الحرس الوطني للعمل إلى 50%

اقتصار حضور منسوبي الحرس الوطني للعمل إلى 50%

أبرز المواد

إيقاف الرحلات البحرية مؤقتاً بين المملكة و50 دولة عربية وأوروبية

إيقاف الرحلات البحرية مؤقتاً بين المملكة و50 دولة عربية وأوروبية
http://almnatiq.net/?p=843273
المناطق_الرياض

قررت الهيئة العامة للموانئ إيقاف الرحلات البحرية مؤقتاً بين المملكة وعدة دول، وتعليق السماح للمواطنين والمقيمين بالسفر بحراً لتلك الدول، ومنع القادمين منها من دخول المملكة، سواءً أكان قدومهم مباشراً أم كانوا بها خلال الأيام الأربعة عشر السابقة لقدومهم.

وتشمل قائمة تلك الدول: دول الاتحاد الأوروبي، والإمارات، والكويت، والبحرين، وعمان، والعراق، ولبنان، وسوريا، ومصر، وكوريا الجنوبية، والصين، وسويسرا، والهند، وباكستان، وتركيا، وأريتريا، وسريلانكا، وإثيوبيا، وكينيا، والسودان، وجيبوتي، والصومال، وجنوب السودان، والفلبين.

ويشمل القرار تعليق إجراء تغيير طواقم البحارة العاملين على كافة أنواع السفن التي تصل لموانئ المملكة والقادمين من الدول السابقة مباشرةً أو كانوا بها قبل قدومهم بأربعة عشر يوماً.

واستثنت الهيئة العامة للموانئ من هذا القرار رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مؤكدة أنها أعدت خطة لاتخاذ الإجراءات والاحتياطات الاحترازية اللازمة لمنع دخول فايروس كورونا الجديد.

روابط ذات صلة

بشرى من «هدف» للمواطنين.. تعديل ضابط «العمر» في برنامج دعم التوظيف

بشرى من «هدف» للمواطنين.. تعديل ضابط «العمر» في برنامج دعم التوظيف
تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية بالمملكة لمدة 16 يومًا اعتبارًا من الاثنين

تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية بالمملكة لمدة 16 يومًا اعتبارًا من الاثنين
اقتصار حضور منسوبي الحرس الوطني للعمل إلى 50%

اقتصار حضور منسوبي الحرس الوطني للعمل إلى 50%

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*