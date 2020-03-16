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«حساب المواطن» يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على دعم الدفعة 28

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«حساب المواطن» يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على دعم الدفعة 28

«حساب المواطن» يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على دعم الدفعة 28
http://almnatiq.net/?p=843274
المناطق_الرياض

أعلن برنامج حساب المواطن⁩ اليوم الأحد، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 28 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط (اضغط هنا).

يشار إلى أن برنامج حساب المواطن كان قد أودع في وقت سابق، 2.7 مليار ريال؛ مخصص دعم شهر مارس، للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والعشرين 83 %؛ ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال؛ ليصبح مجموع ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 68.8 مليار ريال؛ منها 452 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

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