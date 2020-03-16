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التعليم: زيادة عدد قنوات الدروس إلى 20 قناة.. والبث يبدأ من الثامنة صباحاً
http://almnatiq.net/?p=843296
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة التعليم زيادة عدد قنواتها التعليمية الافتراضية لكافة المراحل عبر قنوات “عين” إلى 20 قناة، موضحة أنها وفرت 6 قنوات للمرحلة الابتدائية، و3 قنوات للمتوسطة، و11 قناة للثانوي.

وأشارت الوزارة إلى أنها  ستقدم الدروس لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، مبينة أن البث المباشر للقنوات سيكون من الساعة 8 صباحاً إلى 12:30 ظهراً، وسيعاد البث على مدار اليوم، كما أن البث سيكون متاحا على رابط القناة على موقع “يوتيوب”.

وكانت الوزارة أوضحت أن خيار المدرسة الافتراضية يتوفر من خلال 5 أدوات يمكن للطالب الاختيار منها حسب الوقت الذي يناسبه، وحسب الإمكانات التقنية المتوفرة لديه، وهي: قناة عين، رابط القناة على اليوتيوب، بوابة عين الإثرائية، بوابة المستقبل، منظومة التعليم الموحدة.

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