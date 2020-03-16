صحة حفر الباطن تشدد على إتباع التدابير الوقائية في منشآتها الصحية

المناطق_حفر الباطن

تواصل صحة حفر الباطن إجراءاتها الوقائية والاحترازية للتصدي ضد فيروس كورونا الجديد من خلال المنشورات الوقائية ،حيث تم توعية المرضى والمراجعين في المنشآت الصحية باتباع التدابير الوقائية بعدم مصافحة الآخرين وتجنب الإتصال المباشر بالأشخاص المصابين بالعدوى التنفسية، وعدم ملامسة العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين، بالإضافة إلى الحرص على تغطية الفم والأنف عند العطاس، وغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل،أو استخدام المعقمات.

وتشدد صحة حفر الباطن على إتباع التدابير الوقائية والابتعاد عن أماكن التجمعات والبقاء في المنازل للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك لحماية أفراد المجتمع.