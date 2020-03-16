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3 أوراق عمل في المجلس التعليمي بعسير

http://almnatiq.net/?p=843298

رأس مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، أمس الأول الجلسة الثانية لمجلس الإدارة التعليمي للعام الدراسي الجاري ، وذلك بتنظيم من أمانة التعليم .

واستهلّ أمين الإدارة محمد ناصر، الجلسة باستعراض توصيات الاجتماع السابق ، تلا ذلك تقديم ثلاث ورقات عمل شملت : أندية الحي وجودة الحياة قدمها مدير إدارة النشاط الطلابي خالد الشهري ، و الأمن الرقمي وحماية المستخدم من مخاطر الإنترنت  قدمها مشرف تقنيات المعلومات  أحمد شامي ، و دور المعلم في رفع نواتج التعلم للمعلم  شعبان محمد آل رشي ، فيما اختتمت الجلسة بعدد من المداخلات ، وإقرار عدد من التوصيات تمثلت في ضرورة تكامل الأدوار لدعم أندية الحيّ ، وتكثيف برامج التوعية بأمن المعلومات ، والإفادة من النماذج المتميزة في تحسين وتطوير نواتج التعلم ورفع مستوى التحصيل  .

يذكر أن المجلس التعليمي يضم كوادر من مديري ومديرات الإدارات والمكاتب ، والمعلمين والمعلمات، والمشرفين والمشرفات، وقادة وقائدات المدارس، وتشرف عليه أمانة التعليم  .

 

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