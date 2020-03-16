أمير عسير: الالتزام بالتوجيهات من المؤسسات الأمنية والصحية فرض لازم

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شدد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة من المؤسسات الأمنية والصحية لمواجهة كورونا ليس خيارا، بل هو فرض لازم ، لأن اي ترك للتوجيهات أو إهمال في تنفيذها سيمس صحة المجتمع كله:، وستتولى الجهات الأمنية اتخاذ كل ما يلزم لضمان تنفيذ توجيهات الدولة اعزها الله على أكمل وجه، أزمة التي سنتخطاها بتوفيق من الله ثم بجهود المخلصين والمخلصات في مؤسساتنا الصحية والامنية الذين نشكرهم ونشرف بتذليل جميع الصعوبات لنجاح مهمتهم الوطنية.