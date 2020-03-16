احدث الأخبار

أمير عسير: الالتزام بالتوجيهات من المؤسسات الأمنية والصحية فرض لازم
أبرز المواد
 التعليم: زيادة عدد قنوات الدروس إلى 20 قناة.. والبث يبدأ من الثامنة صباحاً
أبرز المواد
 تسجيل 14 أصابة جديدة ب كورونا في العراق
أبرز المواد
 “تسونامي كورونا” يهدأ في الصين ويجتاح أوروبا وإيران
أبرز المواد
 مسؤول حكومي أمريكي يكشف عن تطورات إعداد لقاح ضد كورونا
أبرز المواد
 «مكافحة الفساد»: إيقاف 298 في قضايا رشوة واختلاس واستغلال نفوذ
أبرز المواد
 «حساب المواطن» يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على دعم الدفعة 28
أبرز المواد
 إيقاف الرحلات البحرية مؤقتاً بين المملكة و50 دولة عربية وأوروبية
أبرز المواد
 بشرى من «هدف» للمواطنين.. تعديل ضابط «العمر» في برنامج دعم التوظيف
أبرز المواد
 تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية بالمملكة لمدة 16 يومًا اعتبارًا من الاثنين
أبرز المواد
 اقتصار حضور منسوبي الحرس الوطني للعمل إلى 50%
أبرز المواد
 طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في نجران وعسير وجازان
أبرز المواد
أمير عسير: الالتزام بالتوجيهات من المؤسسات الأمنية والصحية فرض لازم

أمير عسير: الالتزام بالتوجيهات من المؤسسات الأمنية والصحية فرض لازم

أبرز المواد
التعليم: زيادة عدد قنوات الدروس إلى 20 قناة.. والبث يبدأ من الثامنة صباحاً

التعليم: زيادة عدد قنوات الدروس إلى 20 قناة.. والبث يبدأ من الثامنة صباحاً

أبرز المواد
تسجيل 14 أصابة جديدة ب كورونا في العراق

تسجيل 14 أصابة جديدة ب كورونا في العراق

أبرز المواد
“تسونامي كورونا” يهدأ في الصين ويجتاح أوروبا وإيران

“تسونامي كورونا” يهدأ في الصين ويجتاح أوروبا وإيران

أبرز المواد

أمير عسير: الالتزام بالتوجيهات من المؤسسات الأمنية والصحية فرض لازم

أمير عسير: الالتزام بالتوجيهات من المؤسسات الأمنية والصحية فرض لازم
http://almnatiq.net/?p=843306
المناطق_عسير

شدد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة من المؤسسات الأمنية والصحية لمواجهة كورونا ليس خيارا، بل هو فرض لازم ، لأن اي ترك للتوجيهات أو إهمال في تنفيذها سيمس صحة المجتمع كله:، وستتولى الجهات الأمنية اتخاذ كل ما يلزم لضمان تنفيذ توجيهات الدولة اعزها الله على أكمل وجه، أزمة التي سنتخطاها بتوفيق من الله ثم بجهود المخلصين والمخلصات في مؤسساتنا الصحية والامنية الذين نشكرهم ونشرف بتذليل جميع الصعوبات لنجاح مهمتهم الوطنية.

روابط ذات صلة

التعليم: زيادة عدد قنوات الدروس إلى 20 قناة.. والبث يبدأ من الثامنة صباحاً

التعليم: زيادة عدد قنوات الدروس إلى 20 قناة.. والبث يبدأ من الثامنة صباحاً
تسجيل 14 أصابة جديدة ب كورونا في العراق

تسجيل 14 أصابة جديدة ب كورونا في العراق
“تسونامي كورونا” يهدأ في الصين ويجتاح أوروبا وإيران

“تسونامي كورونا” يهدأ في الصين ويجتاح أوروبا وإيران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*