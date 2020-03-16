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أمين عسير يوقع عقدين استثماريين على طريق الملك عبدالله و حديقة أبو خيال بأبها

منطقة عسير

أمين عسير يوقع عقدين استثماريين على طريق الملك عبدالله و حديقة أبو خيال بأبها

http://almnatiq.net/?p=843307

وقع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في مكتبه بمقر الأمانة صباح اليوم عقد فرصتين استثمارية بمدينة أبها .

و تلخصت الفرص الاستثمارية في إنشاء مدينة ألعاب ترفيهية على امتداد طريق الملك عبدالله و استثمار مقهى و مطعم بحديقة أبو خيال .

و أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي باهتمام الأمانة بالمستثمرين في منطقة عسير، وتذليل كافة العقبات أمامهم .

وقال إن الأمانة تسعى جاهدة لعرض كافة الفرص الاستثمارية وتقوم بدعم المستثمرين لتحقيق العوائد الاقتصادية بما يعود عليهم وعلى أهالي المنطقة بالمردود الإيجابي .

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