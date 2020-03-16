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إيطاليا تسجل 368 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد

إيطاليا تسجل 368 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد
http://almnatiq.net/?p=843310
المناطق_الرياض

سجلت إيطاليا 368 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم امس الأحد وذلك في أكبر زيادة يومية وسط مخاوف بشأن قدرة نظامها الصحي على مواجهة الزيادة المستمرة في أعداد المصابين.

ورغم انتشار الفيروس في أنحاء أوروبا إلا أن إيطاليا لا تزال ثاني أشد البلدان تضررا بالوباء في العالم بعد الصين.

وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إن الحكومة تعمل جاهدة لتوفير المزيد من المعدات الواقية مضيفا أنها تولي اهتماما كبيرا بمساعدة إقليم لومبارديا حيث ظهر الفيروس قبل ثلاثة أسابيع.
وبلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس في إيطاليا 24747 حالة فضلا عن 1809 حالة وفاة.

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