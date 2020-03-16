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أمانة تبوك: إغلاق المجمعات التجارية باستثناء السوبرماركت داخلها

أمانة تبوك: إغلاق المجمعات التجارية باستثناء السوبرماركت داخلها

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أمانة تبوك: إغلاق المجمعات التجارية باستثناء السوبرماركت داخلها

أمانة تبوك: إغلاق المجمعات التجارية باستثناء السوبرماركت داخلها
http://almnatiq.net/?p=843311
المناطق- تبوك
شرعت أمانة منطقة تبوك بتنفيذ الإجراءات الاحترازيه الكفيلة بمنع انتشار فيروس كورونا -بّن الله- حيث قامت بإغلاق جميع المجمعات التجارية والمولات المغلقة وإيقاف جميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات كذلك منع الأكل والشرب داخل المقاهي سواء المفتوحة أو المغلقة حيث تقتصر الخدمة على طلبات السيارات أو التوصيل فقط.
كما شمل التوجيه منع التجمعات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة بما فيها الحدائق والشواطئ والأنشطة البرية وما في حكمها.
ويأتي ذلك ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها الوزارة والأمانات والبلديات التابعة للسيطرة على فيروس كرونا الجديد والحد من مخاطر انتشاره وذلك لضمان وحماية وسلامة فئات المجتمع كافة واستجابةً للتعليمات الواردة من الجهات الصحية.
وكثفت أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها أعمالها الرقابية لتنفيذ القرار وأخذ الإقرارات والتعهدات اللازمة لذلك داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية من خلال الابتعاد عن التجمعات والحرص على نظافة اليدين والتواصل بشكل مباشر والتبليغ عن أي اشتباه والتقيد بالتعليمات متمنية السلامة للجميع.

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