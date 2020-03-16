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بناءً على توجيهات سمو أمير عسير  للنهوض بقطاع تهامة قحطان..لجنة بحث دراسة المجالات الاستثمارية تعقد اجتماعها بغرفة أبها

بناءً على توجيهات سمو أمير عسير  للنهوض بقطاع تهامة قحطان..لجنة بحث دراسة المجالات الاستثمارية تعقد اجتماعها بغرفة أبها
http://almnatiq.net/?p=843312
المناطق_عسير

بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود- أمير منطقة عسير – حفظه الله – للنهوض بقطاع تهامة قحطان إقتصاديا وإستثماريا وإجتماعيا وتعليمياً وثقافياً وشبابياً عقدت لجنة بحث دراسة المجالات الاستثمارية بالقطاع، وذلك برئاسة مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة عسير وعضوية كل من أمين منطقة عسير ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وأمين عام غرفة أبها ورئيس لجنة التنمية الاقتصادية والسياحية وعضوا لجنة التنمية الاقتصادية والسياحية سعد أبو دبيل والمهندس علي الحسنية.

في هذا الإطار تباحث الحضور حول دراسة المجالات الاستثمارية، وما يمكن تقديمه من مبادرات تخدم الجهات المشاركة في الاجتماع بالشكل الذي يتلائم مع الموارد والميزات التنافسية المتاحة بما يحقق رؤية المملكة 2030، والاستفادة من الموارد المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة مع المحافظة على البيئة.

كما تم مناقشة توصيات زيارة فريق لجنة الخدمات والمشاريع ولجنة الثقافة والتعليم وشؤون الشباب لقطاع تهامة قحطان، ومن ذلك قيام الجهات المسؤولة عن الاستثمار في المنطقة ببحث المجالات الاستثمارية التي يمكن النهوض بها في القطاع، وبما يتلائم مع الموارد والميزات المتاحة والاستفادة القصوى من الفرص التي توفرها الدولة من خلال الصناديق الاستثمارية والتنموية وميزة اعتبار منطقة عسير من المناطق الواعدة، كذلك مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة لتحقيق الرؤية بحيث تقوم كافة الجهات المختصة بالتعاون فيما بينها لإطلاق المبادرات لتحقيق هذه الغاية .

حضر الاجتماع كل من : الأستاذ / أحمد راشد الأسمري مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة عسير، والمهندس فيصل غانم وكيل أمين منطقة عسير لشؤون استثمار البلديات، والأستاذ / حسين المري مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والأستاذ/ محمد عسيري نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والدكتور رياض آل عقران الأمين العام غرفة أبها، وعضوا لجنة التنمية الاقتصادية والسياحية سعد أبو دبيل والمهندس علي الحسنية.

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