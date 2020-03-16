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ضمن منظومة من الخدمات الالكترونية

“الصندوق العقاري” يدعو مستفيديه لإنهاء إجراءاتهم التمويلية إلكترونياً عن بُعد

“الصندوق العقاري” يدعو مستفيديه لإنهاء إجراءاتهم التمويلية إلكترونياً عن بُعد
http://almnatiq.net/?p=843316
المناطق_الرياض

دعا صندوق التنمية العقارية، كافة المواطنين للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يتيحها الصندوق لإنهاء جميع اجراءاتهم إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة فروعه حول المملكة، يأتي ذلك في إطار حرص الصندوق على إنجاز الاجراءات التمويلية والسكنية للمواطنين، ودعماً للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي، في بيان صحافي اليوم، إنه لا حاجة للمواطن إلى مراجعة فروع الصندوق ويمكن للمستفيد زيارة الموقع الإلكتروني www.redf.gov.sa، لإنهاء كافة إجراءات التمويل العقاري المدعوم أو الاستفادة من برامجه ومبادراته ضمن أكثر من 30 خدمة إلكترونية، إضافة إلى تطبيق المستشار العقاري.

وأشار العصيمي، إلى أن الخدمات الإلكترونية تسهل إنهاء كافة الإجراءات عن بُعد دون التقيد بالزمان والمكان أو الاستعانة بموظفي الفروع، مؤكداً أن الصندوق وضمن جهوده مع الجهات الحكومية الأخرى سخر كافة إمكاناته الإلكترونية لخدمة المواطنين بالإضافة إلى مركز الاتصال الموحد 199088 والذي يستقبل جميع الاستفسارات التي تتعلق بالمبادرات وإجراءات القرض العقاري المدعوم أو آلية استخدام الخدمات الإلكترونية، علاوة على المحادثة الفورية مع موظفي خدمة العملاء عبر بوابة الصندوق.

وبين العصيمي أن الخدمات الإلكترونية تشمل خدمة المستشار العقاري، الاستعلام الشامل، خدمات التمويل المدعوم، طلب دعم على تمويل عقاري قائم ، تحديث البيانات الشخصية، طلب صرف دفعة، إصدار الفواتير والسداد، إخلاء طرف، حجز المواعيد، الحصول على صورة الصك، تحديث البيانات الشخصية، تحديث الآيبان، تحديث بيانات المقترض لدى سمه، الاستعلام عن الطلب إعفاء متوفي، الكفالة، وخطابات التعريف، وغيرها من الخدمات، كما يمكنه تحميل تطبيق المستشار العقاري عبر الهواتف الذكية والحصول على 5 توصيات من الجهات التمويلية ضمن عملية عالية الدقة.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية، اتخذ في وقت سابق التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية في كافة فروعه بالمملكة، إضافة إلى مساهمته المجتمعية في نشر عدد من المواد التوعوية بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى مستفيديه ومنسوبيه بمخاطر فايروس كورونا.

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