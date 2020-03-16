مواطن سوداني يرد على قناة الجزيرة وينتصر لموقف المملكة من إعادة عبارة سودانية

المناطق-الرياض

دافع مواطن سوداني عن المملكة بعد ما حاولت قناة الجزيرة القطرية أخذ لقاء معه وإجباره على انتقاد المملكة على خلفية إعادة عبارة سودانية من ميناء جدة الإسلامي ومنع نزول ركابها في الميناء.

ويظهر في المقطع المرفق تأكيد المواطن السوداني على مراسلي قناة الجزيرة بإذاعة تصريحه وعدم حجبه لما فيه من إنصاف للمملكة وتأكيده على أن ما قامت به الأجهزة المعنية في المملكة يأتي ضمن الاحترازات التي تقوم بها المملكة لحماية مواطنيها ومنع تفشي وباء كرونا.

كما ظهر مع شدة دفاع المواطن السوداني محاولة مراسل قناة الجزيرة القطرية سحب جهاز اللاقط من المواطن وإيقاف حديثة اللاذع للقناة المعروفة بهجومها البعيد عن المنية الإعلامية في أي قضية للمملكة دخل فيها.

وكانت جوازات ميناء جدة الإسلامي قد أصدرت قراراً بمنع دخول باخرة سودانية قادمة من ميناء سواكن تقل نحو “2000” شخص قبل دخولها المياه الإقليمية للمملكة وطلبت عودتها للسودان ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء “كورونا” .