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البيت الأبيض يطالب الأمريكيين بعدم تخزين المواد الغذائية

البيت الأبيض يطالب الأمريكيين بعدم تخزين المواد الغذائية
http://almnatiq.net/?p=843321
المناطق_وكالات

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا بالمديرين التنفيذيين لمتاجر السلع الغذائية وسلاسل الإمدادات، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وطالب البيت الأبيض بعد الاتصال الهاتفى الشعب الأمريكي بعدم تخزين المواد الغذائية الأساسية اليومية.

وأعلنت السلطات في كل من مدينة نيويورك وولاية واشنطن عزمهما إغلاق المطاعم والحانات والمقاهي- باستثناء طلبات التسليم إلى باب المنزل-كجزء من إجراءاتهما للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال بيل دي بلاسيو عمدة مدينة نيويورك عبر صفحته على موقع تويتر “إنه ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا (1400 بتوقيت جرينتش) من يوم غد الثلاثاء، يجب إغلاق جميع النوادي الليلية ودور السينما وأماكن الحفلات الموسيقية”.

وكتب “هذا ليس قرارا أتخذه بسهولة، لكن مدينتنا تواجه تهديدا غير مسبوق،ويجب علينا التعامل بعقلية زمن الحرب”.

وقال جاي إنسلي حاكم ولاية واشنطن في بيان “نظرا لانفجار كوفيد 19 داخل ولايتنا وعلى الصعيد العالمي، سأوقع غدًا على إعلان الطوارئ على مستوى الولاية لإغلاق المطاعم والحانات ومرافق المتعة والترفيه مؤقتًا”.

وقال إنسلي أيضًا إن “جميع التجمعات التي تضم أكثر من 50 مشاركًا محظورة”، مشيرا إلى أن الإجراءات ستدخل فورا حيز التنفيذ في مقاطعة كينج، قلب تفشي الوباء داخل الولاية.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، حث أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك ، التي بها أكثر من 600 حالة إصابة مؤكدة وتعد من بين الأكثر تضررا في البلاد، ترامب على تعبئة الجيش للمساعدة في مكافحة تفشي المرض.

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