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منطقة الرياض

بدأها بـ10 مليون دولار

رجل الأعمال الكويتي خالد المرزوق يطلق مبادرة #الكويت_تستاهل لمواجهة فيروس كرونا

رجل الأعمال الكويتي خالد المرزوق يطلق مبادرة #الكويت_تستاهل لمواجهة فيروس كرونا
http://almnatiq.net/?p=843338
المناطق-يوسف المطيري

أطلق رجل الأعمال الكويتي “فواز خالد يوسف المرزوق” مبادرة شعبية بعنوان #الكويت_تستاهل لمواجهة انتشار ڤيروس كورونا، وبدأها بالمساهمة بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي، مع دعوته إلى فزعة أهل الكويت لتبني المبادرة وتقديم الفزعة.
وبموجب المبادرة سيتم إنشاء صندوق تحت مظلة الحكومة الكويتية توجّهه إلى ما تراه من سبل المكافحة وطرق الوقاية من كل مرض أو وباء. وفيما يلي نص البيان الصادر عن السيد فواز خالد يوسف المرزوق:
وقال المرزوق في رسالته التي وجهها إلى المواطنين الكويتيين ” لقد اعتدنا منذ القدم، وعرف عنّا القريب والبعيد أننا شعب كويتي أصيل، توحّدنا جذورنا العريقة الضاربة في أعماق الزمن، وتجمع صفوفنا الأحداثُ حلوها ومرها، ويظهر معدننا الحرُّ النفيس في الشدائد والمحن أكثر مما يظهر في بقية الأيام والشهور.
وتابع “إن ما يمر به بلدنا الكويت من مخاطر جرّاء انتشار ڤيروس كورونا المستجد COVID-19 الذي يضرب العالم من حولنا، لجدير بأن نقف وقفة رجل واحد لحماية «الديرة» وأهلها، ووقاية الصغار والكبار مما يمكن أن يصيبهم من الأذى، أو يلحق بهم من الضرر، إذا استشرى هذا المرض أو خرج عن السيطرة، لا قدّر الله”.
وختم رسالتهلا بقوله “أنا فواز خالد يوسف المرزوق أعلن وقوفي ودعمي لكل جهد حكومي يبذل من أجل حماية أهلنا في ربوع الكويت من شر خطر «كورونا» الداهم، لنكون مع ما تقوم به القيادة السياسية والأجهزة الحكومية حائط صد يدفع عن بلادنا الأذى، ويصونها من الشرور”.
ومن هذا المنطلق أدعو إلى تأسيس صندوق شعبي يحمل اسم «الكويت تستاهل» ليكون عوناً للجهات الحكومية في أداء مهامها والقيام بمسؤولياتها.
ويسرّني أن أعلن أيها الأحبة عن مساهمتي في هذا الصندوق بمبلغ 10 ملايين دولار أميركي، تمثل بذرة للإسهامات الكويتية الشعبية التي ستسارع إليها النفوس الأبيّة المحبة للكويت أرضاً وشعباً.
وصحيفة “المناطق” التي حرصت على تسليط الضوء على هذه المبادرة التي تخص الأشقاء في دولة الكويت، تحث بدورها رجالات الأعمال في المملكة وبقية دول الخليج حذو رجل الأعمال الكويتي فواز المرزوق وإطلاق مبادراتهم الخاصة لدعم جهود المملكة ودول الخليج لمواجهة هذا الوباء.
يشار إلى أن رجالات أعمال غربيين بادروا بالمساهمة بمئات المليارات من الدولارات لدعم الجهود العالمية لمواجهة تفشي هذا الوباء الذي ينشر الآن في 150 دولة على مستوى العالم، استشعاراً منهم بأن هذا الوباء عالمي ويجب مواجهته عالمياً.

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