أمانة عسير : تطلق حملة ” صحكتم أمانة ” لتوعية العاملين في المنشآت التجارية و المجتمع عن فيروس كورونا

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أطلقت أمانة منطقة عسير حملة ” صحتكم أمانة ” التوعوية والتثقيفية “بعدوى فيروس كورونا المستجد ncov 2019“؛ تنفيذًا لتوجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ، و التي تنص على ضـرورة اتخـاذ كافة المنشآت التجارية في المنطقة للخطـوات اللازمة للوقاية من تفشي هذا المـرض، و وضـع الخطط المناسبة لرفع نسبة الوعي .

ووجه الدكتور وليد الحميدي ، بتنفيذ خطة توعوية متكاملة، يشرف عليها الإدارة العامة للرخص و الرقابة الشاملة بقيادة الدكتور محمد العاوي .

حيث انطلقت الحملة منذ مساء أمس مستهدفة العاملين في المنشآت التجارية و المجتمع ؛ لنشر التوعية والتثقيف؛ من خلال تقديم النصائح والإرشادات، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعوية بشكل مستمر يشارك فيها نخبة من المختصين في الصحة العامة و الوقائية، وتتبعها عدة حملات ميدانية توعوية في كافة أنحاء مدينة أبها تحت شعار ” صحتكم أمانة ” .

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للرخص و الرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي أن الأمانة وتنفيذًا لتوجيهات امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ؛ فقد وضعت خطة متكاملة للتوعية وتقديم الإرشادات داخل وخارج الأمانة ، انطلاقًا من دورها التوعوي والتثقيفي وتسخير كافة إمكاناتها لنشر و التعريف منسوبي الأمانة و العاملين في المنشآت التجارية و كذلك المجتمع بأسباب الإصابة وطرق الوقاية من فايروس كورونا .

مبينا أن جهود الأمانة تركز على الوقاية من خلال الخطط والبرامج التوعوية التي سيتم تنفيذها ؛ بهدف تعزيز دور نشر الثقافة الصحية والتوعوية من مصادرها الموثوقة على العاملين في المنشآت التجارية ، مشيرا إلى أن الخطة هي احترازية ووقائية، وأن ارتفاع الوعي سيساهم بشكل كبير في تجنب الإصابة بهذا الفايروس .