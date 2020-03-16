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“بر أبها ” تقدم دعماً لجمعية ضياء لرعاية المكفوفين

“بر أبها ” تقدم دعماً لجمعية ضياء لرعاية المكفوفين

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“بر أبها ” تقدم دعماً لجمعية ضياء لرعاية المكفوفين

http://almnatiq.net/?p=843343
المناطق_أبها
 استقبل أمين عام جمعية البر بأبها الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس في مكتبه بمقر إدارة الجمعية رئيس جمعية ضياء لرعاية المكفوفين بمنطقة عسير عامر بن طالع بن حسين ، وجرى خلال اللقاء مناقشة عمل هذه الجمعية الناشئة وسبل تعاون “بر أبها” فيما يخدم هذه الفئة الغالية من المستفيدين في هذه المنطقة.
من جهته رحّب “بن فحاس” بضيفه مقدماً شكره له على هذه الزيارة متمنياً لهذه الجمعية مزيداً من التقدم والتوفيق لقاء ما ستقدمه من أعمال جليلة، وحرصاً من “بر أبها” على التعاون المجتمعي الذي تقدمه في المنطقة لما يخدم العمل الاجتماعي والإنساني عبر برنامج تعاون الذي نال جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز آل سعود فقد قدمت “بر أبها ” تبرعاً لجمعية “ضياء” عبارة عن مبنى كامل لمدة عشر سنوات بقيمة 1.000.000 ريال إضافة لدعم نقدي بمبلغ 100.000 ريال كونها جمعية ناشئة.
وفي نهاية الزيارة قدم “بن حسين” شكره وتقديره لبر أبها على هذا التبرع السخي .

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