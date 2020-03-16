وزارة الصحة البحرينية تعلن عن أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم عن أول حالة وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عامًا، كانت تعاني من ظروف صحية ، حيث خضعت للعلاج والرعاية في إحدى المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودتها للبحرين قادمة من إيران.

ونقلت وكالة الأانباء البحرينية عن وزارة الصحة قولها إن جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا مستقرة ما عدا حالة واحدة وتخضع للرعاية الطبية .