احدث الأخبار

4 قتلى في انفجار بمنشأة نفطية في ماليزيا
أبرز المواد
 أسهم أوروبا تتراجع ومخاوف كورونا تسيطر على أوروبا
أبرز المواد
 وزارة الصحة البحرينية تعلن عن أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 من إحدى الإشارات مواطن يوثق سرير كهربائي عليه رجل مستلقي معلقاً “الله يستر من كورونا”
منطقة الرياض
 أمانة عسير : تطلق حملة ” صحكتم أمانة ” لتوعية العاملين في المنشآت التجارية و المجتمع عن فيروس كورونا
منطقة عسير
 “بر أبها ” تقدم دعماً لجمعية ضياء لرعاية المكفوفين
منطقة عسير
 بناءً على توجيهات سمو أمير عسير  للنهوض بقطاع تهامة قحطان..لجنة بحث دراسة المجالات الاستثمارية تعقد اجتماعها بغرفة أبها
منطقة عسير
 رجل الأعمال الكويتي خالد المرزوق يطلق مبادرة #الكويت_تستاهل لمواجهة فيروس كرونا
أبرز المواد
 الصحة الكويتية: تسجيل 11حالة مؤكدة بفيروس كورونا وإجمالي الحالات يرتفع إلى 123 حالة
أبرز المواد
 «الشؤون البلدية»: استمرار عمل «السوبر ماركت» والصيدليات على مدار 24 ساعة دون إغلاق
أبرز المواد
 مواطن سوداني يرد على قناة الجزيرة وينتصر لموقف المملكة من إعادة عبارة سودانية
أبرز المواد
 تركيا تعلن رصد 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
4 قتلى في انفجار بمنشأة نفطية في ماليزيا

4 قتلى في انفجار بمنشأة نفطية في ماليزيا

أبرز المواد
أسهم أوروبا تتراجع ومخاوف كورونا تسيطر على أوروبا

أسهم أوروبا تتراجع ومخاوف كورونا تسيطر على أوروبا

أبرز المواد
وزارة الصحة البحرينية تعلن عن أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا

وزارة الصحة البحرينية تعلن عن أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا

أبرز المواد
من إحدى الإشارات مواطن يوثق سرير كهربائي عليه رجل مستلقي معلقاً “الله يستر من كورونا”

من إحدى الإشارات مواطن يوثق سرير كهربائي عليه رجل مستلقي معلقاً “الله يستر من كورونا”

منطقة الرياض

4 قتلى في انفجار بمنشأة نفطية في ماليزيا

4 قتلى في انفجار بمنشأة نفطية في ماليزيا
http://almnatiq.net/?p=843360
المناطق - الرياض

أعلنت السلطات الماليزية اليوم مقتل أربعة أشخاص وفقدان خامس جراء حريق وانفجار بمنشأة نفطية في بينجيرانج بالقرب من كوتا تينجي جنوب ماليزيا.
ونقلت وكالة أنباء “برناما” الماليزية عن شركة بينجيرانج للتكرير والبتروكيماويات تأكيدها حدوث الحريق الليلة الماضية بالتوقيت المحلي.
وأشارت الشركة، في بيان، إلى أن فريق الاستجابة للطوارئ يعمل مع السلطات المعنية عن كثب.
وأضاف البيان أن الوضع تحت السيطرة وأن الأولوية الرئيسية هي لسلامة الأفراد والبيئة.
وقالت الشركة إنها ستقوم بنشر معلومات إضافية فور إتاحتها.

روابط ذات صلة

أسهم أوروبا تتراجع ومخاوف كورونا تسيطر على أوروبا

أسهم أوروبا تتراجع ومخاوف كورونا تسيطر على أوروبا
وزارة الصحة البحرينية تعلن عن أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا

وزارة الصحة البحرينية تعلن عن أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا
رجل الأعمال الكويتي خالد المرزوق يطلق مبادرة #الكويت_تستاهل لمواجهة فيروس كرونا

رجل الأعمال الكويتي خالد المرزوق يطلق مبادرة #الكويت_تستاهل لمواجهة فيروس كرونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*