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“التجمع الأول” ينظم حملات توعوية ضد كورونا بجنوب وغرب العاصمة

http://almnatiq.net/?p=843363
المناطق - الرياض

واصلت المنشآت الطبية التابعة للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى جهودها في حملة الوقاية من فيروس (كورونا)، والتي تنوعت ما بين حملات للتوعية على الحسابات الرسمية للتجمع وزيارات ميدانية للموالات وبعض المساجد في الأحياء الواقعة ضمن نطاق جغرافية التجمع ، للوقاية من فيروس كورونا إضافة لتوعية المسافرين في محطة النقل الجماعي بالرياض ، حيث تم فحص الركاب القادمين في مطار الملك خالد الدولي من جانب منسوبي التجمع وكما تم عقد محاضرة توعية لشعبتي الشفاء والبطحاء في الدفاع المدني إلى جانب تنظيم فعالية توعوية لموظفي ومرتادي مكتب الأحوال المدنية .
وأكد رئيس التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى د. صالح التميمي أن منشآت التجمع أخذت على عاتقها أهمية نشر ثقافة الوعي في المجتمع بمختلف شرائحه، كما اتخذت عدد من الاجراءات الوقائية منها تقليص وقت الزيارة، بالإضافة إلى نشر محطات الفرز البصري.
وأشار التميمي بجهود المملكة في مكافحة الفيروس قائلاً منذ بدء تفشي “كورونا” اتخذت السلطات السعودية مجموعة من الإجراءات الاستثنائية غير المسبوقة، بهدف مكافحة الفيروس المستجد والحد من انتشاره في المملكة بغية المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين.
وأضاف: هذه جهود الكبيرة والإجراءات الاحترازية والوقائية الاستباقية التي اتخذتها قيادة وطننا الغالي أكدت من خلالها أن سلامة المواطن والمقيم تمثل الأولوية القصوى.
ونوه د.التميمي بأن الحملة تهدف لرفع الوعي الصحي وأهمية الدور الوقائي، مستهدفة المراكز التجارية والقطاعات الحكومية و المساجد ، وركزت الحملة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس واتباع العادات الصحية السليمة ، وكيفية غسل الأيدي بالطريقة الصحيحة والسليمة.
يذكر أن الحملة الميدانية لمنشآت التجمع يتواكب معها حملة إعلامية في منصات التواصل الرسمية التابعة له بهدف الوصول لكافة شرائح المجتمع .

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