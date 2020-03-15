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“الأرصاد” ومدني مكة ينبهان من رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من المحافظات
http://almnatiq.net/?p=843366
المناطق - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم, تنبيها من رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدني في مدى الرؤية الأفقية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: الطائف، العاصمة المقدسة، الليث، القنفذة، ميسان، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 من مساء هذا اليوم.
من جهتها دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى اخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، وضرورة متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة, إضافة متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.
وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنية السلامة للجميع.

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