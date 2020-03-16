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“يسّر” يمكّن الجهات الحكومية من خلال إطلاق آليات تطبيق إجراءات العمل عن بعد

“يسّر” يمكّن الجهات الحكومية من خلال إطلاق آليات تطبيق إجراءات العمل عن بعد

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“يسّر” يمكّن الجهات الحكومية من خلال إطلاق آليات تطبيق إجراءات العمل عن بعد

“يسّر” يمكّن الجهات الحكومية من خلال إطلاق آليات تطبيق إجراءات العمل عن بعد
http://almnatiq.net/?p=843372
المناطق - الرياض

أطلق برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) “آلية تطبيق إجراءات العمل عن بعد في الجهات الحكومية”، بهدف دعم الجهات الحكومية في تبني العمل عن بعد، تماشياً مع توجهات حكومة المملكة القاضية بتعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية، وللحفاظ على وتيرة العمل في تلك الجهات دون انقطاع مع ضمان أعلى مستويات تقديم الخدمات، حيث وفر البرنامج آليات تطبيق إجراءات العمل عن بعد في الجهات الحكومية، عبر بوابة قيادات تقنية المعلومات cio.gov.sa ، حيث يقدم البرنامج من خلال هذه الآلية مجموعة السياسات والإجراءات التي يجب على الجهة الحكومية تبنيها, بالإضافة إلى معلومات عن أنظمة العمل وقنوات التواصل التي ينبغي للجهات توفيرها لتمكين الموظفين من العمل عن بعد.
وقد وفر البرنامج عبر هذه الآلية مجموعة من أهم أدوات العمل التشاركي مجاناً، إذ يمكن للجهات الحكومية استخدامها كأنظمة تقنية في حال تم العمل عن بعد، وذلك بالتعاون مع الشركات الرائدة في مجال تقديم الحلول التقنية، إضافة إلى اقتراح البرامج التدريبية التي تساهم في تبني هذا المفهوم، والتي تقدمها بوابة (دروب) التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
ولتحقيق استفادة الجهات الحكومية من هذه الإجراءات، قام برنامج (يسّر) بتوفير قنوات للدعم والمساندة، حيث يمكن لأي جهة تقديم استفساراتها من خلال الاتصال بالرقم الخاص بدعم بوابة قيادات تقنية المعلومات 199091 بالإضافة إلى التوجه لمركز تفاعل المواطنين – آمر، للاستفادة من خدمات الدعم التي يقدمها المركز عبر الرقم 199099 أو زيارة الموقع الإلكتروني www.199099.gov.sa .
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود برنامج (يسّر) لتمكين كافة الجهات الحكومية من المضي في مسيرة التحول الرقمي الحكومي، وزيادة استخدام التطبيقات الإلكترونية، ودعم الاقتصاد الوطني بما يوفر بيئة تطلق إمكانات الأعمال وتوسع القاعدة الاقتصادية.

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