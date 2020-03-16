بلدية أملج تنفذ قرار وزارة الشؤون البلدية بإغلاق أماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمّعات التجارية

أملج - فايز السميري:

بدأت بلدية محافظة أملج بتنفيذ قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية ‏بإغلاق أماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمّعات التجارية، وتعقيم وتهوية أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات. وذلك بالتعاون مع شرطة محافظة أملج .

يأتي ذلك ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها الوزارة والأمانات و البلديات للوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والحدّ من مخاطر انتشاره، وضمان حماية وسلامة فئات المجتمع كافة، واستجابةً لتعليمات الجهات الصحية بشأن التصدّي لانتشار عدوى الأمراض التنفسية، خاصة في البيئة المزدحمة والمغلقة.

ودعت بلدية أملج المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره، من خلال البعد عن التجمعات والحرص على نظافة اليدين والتواصل بشكل مباشر للتبليغ عن حالات الاشتباه، متمنية السلامةَ والصحةَ للجميع.