تماشيا مع الظروف الراهنة في الحد من تفشي فيروس كورونا “بر العارضة” تصدر عدة تنظيمات للعمل

جازان - فضة عطيف

أصدر مجلس الإدارة بجمعية بر العارضة بجازان صباح اليوم الاثنين الموافق ٢١/٧/١٤٤١ه، عدة قرارات تنظيمية للعمل وذلك ضمن توجه الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا COVID-19.

وهي كالآتي:

١- تعليق الدوام لهذا الأسبوع.

٢- تقسيم موظفي الجمعية إلى مجموعتين بحيث تناوب كل مجموعة يومين في الأسبوع، ويعفى الجميع من دوام يوم الخميس.

٣- تقليص فترة الدوام إلى أربع ساعات تبدأ التاسعة صباحاً وتنتهي الواحدة ظهراً.

٤- عدم استقبال المراجعين، بحيث يتم خدمتهم عبر الاتصال وتخصيص رقم لاستقبال استفساراتهم وإنجاز طلباتهم.

وجاء ذلك حرصاً من إدارة الجمعية وكافة منسوبيها على التكامل مع جهود الدولة المبذولة في الحد من تفشي فيروس كورونا ومن جانبٍ آخر القيام بواجبها الاجتماعي والانسان تجاه الأسر الفقيرة والمحتاجة.

راجين من الله تعالى أن يوفق ويسدد ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه مثمنين لهم جهودهم العظيمة والجبارة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.