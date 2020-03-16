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مواطنون ومقيمون بتبوك يثنون على سرعة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الرشيدة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا

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مواطنون ومقيمون بتبوك يثنون على سرعة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الرشيدة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا

مواطنون ومقيمون بتبوك يثنون على سرعة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الرشيدة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=843408
المناطق - تبوك
أثنى عدد من المواطنين والمقيمين في منطقة تبوك على سرعة ونوعية الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الرشيدة التي من شأنها المحافظة على البلاد وشعبها وكل من يقيم عليها أو من المواطنين المقيمين بالخارج الذين سخرت لهم القيادة جميع السبل على متابعة احوالهم من خلال توجيه السفارات للتواصل معهم وتهيئة الاسكان الملائمة لهم وتوفير الرحلات الجوية لعودتهم لأرض الوطن.
وأشادت المواطنة آمنه منصور بوعي المواطنين والمقيمين بالجهود التي اتخذتها الدولة وتكافتهم معها والتزامهم بكافة القرارات والحرص على تنفيذها تحقيقا لما تمليه المصلحة العليا للحفاظ على سلامة وأمن هذه البلاد الغالية .
ونوه المواطن سالم الحويطي بما شاهده في الأسواق من توافر في المواد الغذائية وبكميات كبيرة إضافة الى توفر جميع مواد التنظيف والتعقيم والمطهرات في جميع المحلات والأسواق والمراكز التجارية .
وأكد المواطن حسن هوساوي أن القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة – رعاها الله – مفخرة للجميع ودليلا على الحكمة والتميز وذلك باتخاذ أفضل القرارات لحماية والحفاظ على الجميع للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا .
وامتدح المواطن حسام العبدلي سرعة وتوالي ما اتخذته حكومة المملكة من اجراءات إضافة للمبادرات وفترات السماح والاعفاءات التي ساهمت وبشكل فاعل وقوي في الحد من انتشار هذا الوباء مثنيا على الجهود الكبيرة والمنظومة المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- منوها بالتنسيق والتكامل بين جميع الجهات حتى أصبحوا يعملون كفريق واحد وبروح واحدة قيادة وشعبا .
ودعا الجميع الى عدم الانسياق خلف الشائعات المغرضة والحرص على استقاء الاخبار والاطلاع عليها من مصادرها الرسمية التي تتعامل مع الموقف بكل شفافية، موجها شكره لكافة العاملين بكل القطاعات الحكومية لا سيما الصحية منها سائلا الله العلي القدير ان يحفظ هذا الوطن الغالي قيادة وشعبا وأن يديم عليه أمنه وسكينته واستقراره وان يجنبه شر الفتن والاوبئة .
بدوره عبر المقيم أسامة أحمد السيد ” معلم لغة العربية ” عن إعجابه بما قامت به حكومة المملكة من جهود وبما اتخذته من قرارات للتعامل مع هذا الفيروس مشيدا بالتعامل المسؤول الذي تسير عليه المملكة حتى أصبحت من الدول الرائدة في مكافحة هذا الفيروس .
ونوه بمستوى الإدراك لدى الجميع وحرصهم على الامتثال للقرارات التي هي محل التقدير من الجميع .

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