أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قرارًا بخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس من 1.75% إلى 1.00 % ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 75 نقطة أساس من 1.25% إلى 0.50%.
ويأتي هذا القرار حفاظًا على الاستقرار النقدي في ظل التطورات العالمية الأخيرة.
النقد تصدر قرارًا بشأن معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قرارًا بخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس من 1.75% إلى 1.00 % ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 75 نقطة أساس من 1.25% إلى 0.50%.
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