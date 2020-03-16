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نائب أمير الشرقية يطلع على خطط مواجهة فايروس كورونا المستجد

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أمير الشرقية يطلع على خطط احتواء فايروس “كورونا المستجد”

أمير الشرقية يطلع على خطط احتواء فايروس “كورونا المستجد”

المنطقة الشرقية

نائب أمير الشرقية يطلع على خطط مواجهة فايروس كورونا المستجد

نائب أمير الشرقية يطلع على خطط مواجهة فايروس كورونا المستجد
http://almnatiq.net/?p=843426
المناطق - الدمام
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين)، على جهود مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، للتعامل من فايروس كورونا المستجد.
ونوه سموه بالتدابير التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- والإجراءات الاحترازية التي ساهمت في الحد من الإصابات، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل على توعية المجتمع بطرق الوقاية والتعامل مع حالات الاشتباه، والتأكد من الخدمات الصحية المقدمة وتوافقها مع المعايير التي تضمن بمشيئة الله الحد من انتشار الفايروس، مبيناً أن الجهود التي يبذلها منسوبي الجهات الصحية، سواءً في المستشفيات أو في مقرات العزل، جهود مشكورة، وهي جزء من الجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف القطاعات لإنجاح الخطط الاحترازية التي تعمل عليها حكومة المملكة، متمنياً سموه لمنسوبي القطاعات الصحية والجهات المعنية التوفيق والإعانة.
من جهته عبر مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على ما يلقاه منسوبي الجهات الصحية من متابعة واهتمام من لدن سموهما، مؤكداً أن كلمات التحفيز والثناء التي وجهها سموهما لمنسوبي القطاعات الصحية، دافعٌ لهم لبذل المزيد، والعمل نحو تحقيق مستهدفات الخطط المرسومة للتعامل مع هذه الحالات.
كما عبر الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول الدكتور عبدالعزيز الغامدي باسمه وباسم منسوبي التجمع عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على ما تفضلا به من توجيهات، وحرصٍ على تكاملية الجهود نحو احتواء الفايروس، والعمل لإنجاح خطط التعامل معه، والحد من انتشاره وآثاره.

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