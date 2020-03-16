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الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تلزم منشآت القطاع الخاص بتطبيق الإجازة المرضية والاستثنائية والحجر المنزلي

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تلزم منشآت القطاع الخاص بتطبيق الإجازة المرضية والاستثنائية والحجر المنزلي

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الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تلزم منشآت القطاع الخاص بتطبيق الإجازة المرضية والاستثنائية والحجر المنزلي

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تلزم منشآت القطاع الخاص بتطبيق الإجازة المرضية والاستثنائية والحجر المنزلي
http://almnatiq.net/?p=843429
المناطق - الرياض

من منطلق الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية في مواجهة فيروس كورونا الجديد ومنع تفشيه، ووفقاً لقرار اللجنة المشكلة بتوجيه من المقام السامي لهذا الغرض، فتود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من جميع المنشآت في القطاع الخاص الالتزام بتطبيق ما يلي:

أولًا: منح إجازة مرضية إجبارية مدتها ( 14 ) يوماً على أن لا تحسب من رصيد الإجازات للفئات الآتية:
– المرأة الحامل.
– من يعاني من الأمراض التنفسية.
– لمن يعانون من نقص المناعة ومستخدمي أدوية مثبطات المناعة.
– الأورام.
– لمن يعانون من الأمراض المزمنة.

ثانياً: تطبيق الحجر المنزلي لمدة ( 14 ) يوماً على جميع العاملين العائدين من السفر من خارج المملكة وعدم تمكينهم من العمل إلا بعد انقضاء مدة الحجر.

ثالثاً: إحالة من تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس فوراً إلى الرعاية الطبية.

وبينت الوزارة في بيانها أنه بناءً على قرار وزارة الداخلية بتعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين -إلا في الحالات الاستثنائية- لمدة أسبوعين اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م فإنه سيتم اعتبار ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة سواء كان ذلك في مقار مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم.

وتهيب الوزارة بأصحاب المنشآت للالتزام بهذه القرارات، وترحب الوزارة بأي ملاحظات او بلاغات من خلال تطبيق “معاً للرصد” المتاح عبر الهواتف الذكية ومركز الاتصال الموحد على الرقم “19911” أو من خلال حسابات الوزارة على كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

 

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