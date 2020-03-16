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فريق كشفي تطوعي لتفعيل الخطط الوقائية لمكافحة فايروس كورونا

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 5959.69 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 5959.69 نقطة
http://almnatiq.net/?p=843433
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 327.67 نقطة ليقفل عند مستوى 5959.69 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 8 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 184 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الوطنية, والخليج للتدريب، ووفرة، وزين السعودية، وأبو معطي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الصادرات، والفخارية، وسيسكو، والرياض، والخزف السعودي، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 10% .
فيما كانت أسهم شركات الإنماء, والراجحي, وأرامكو السعودية، والجزيرة، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, والإنماء، وأرامكو السعودية، وسابك, والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 335.36 نقطة ليقفل عند مستوى 7917.01 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 10 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 753 صفقة.

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