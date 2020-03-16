أمير جازان يوجه بمتابعة وتفعيل كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمنطقة للحد من انتشار فايروس كورونا

جازان - فضة عطيف

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وبمتابعة سموه نائبه ؛ باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بمختلف المواقع بالمنطقة ومحافظاتها وبمطار الملك عبدالله بجـــازان ومينائي جازان وفرسان ، والعمل على فحص ومتابعة كافة القادمين للمنطقة ، والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩)، إضافة إلى تعزيز التوعية من قبل الجهات المختصة بكيفية الوقاية من الفيروس، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع دخوله وانتشاره.

كما شدد سموه ، على متابعة تفعيل كافة القرارات الاحترازية التي اقرتها الدولة لحماية المواطنين بإغلاق المجمعات التجارية وإغلاق الأسواق الشعبية والشواطئ والواجهات البحرية واقتصار عمل المطاعم على الطلبات الخارجية والالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية ..

وتقديم كافة الخدمات الهامة والضرورية والاستعلام لمراجعي إمارة المنطقة ومختلف القطاعات الحكومية عن بعد وعبر القنوات والخدمات الالكترونية وذلك حرصًا على سلامة الجميع .

مشيدًا سموه بما أعلنته المملكة من حزمة من القرارات الحكيمة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم، سائلا الله عزوجل أن يديم على هذا البلاد نعمة الامن والأمان وأن يحفظها من كل مكروه ، في ظل قيادتها الحكيمة -حفظها الله- .