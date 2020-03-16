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بلدية رأس تنورة تتلف 95 كلجم لحوم وأسماك من منزل عمال يستخدم كمستودع لتخزين وتحضير المواد الغذائي

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بلدية رأس تنورة تتلف 95 كلجم لحوم وأسماك من منزل عمال يستخدم كمستودع لتخزين وتحضير المواد الغذائي

بلدية رأس تنورة تتلف 95 كلجم لحوم وأسماك من منزل عمال يستخدم كمستودع لتخزين وتحضير المواد الغذائي
http://almnatiq.net/?p=843442
المناطق - الدمام

تمكنت الفرق الرقابية الصحية في بلدية محافظة رأس تنورة من ضبط منزل عمال ثاني خلال أسبوع بمحافظة رأس تنورة، حيث تقوم العمالة بتخزين وتحضير مواد غذائية بطريقه عشوائية ويفتقر للاشتراطات الصحية ومخالف للأنظمة، وهذه المواد تعود لأحد المطاعم بالمحافظة وعلى إثر ذلك تم إغلاق المنزل والمطعم المرتبط به وتم مصادرة واتلاف كافة محتوياته.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس صالح بن محمد القرني، بأن البلدية تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة.

حيث تم ضبط الموقع والذي اتضح بأنه منزل يستخدم أساساً سكناً للعمال، بالإضافة لاستخدامه كمستودع عشوائي لتخزين وتحضير المواد الغذائية، ويفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية والنظافة.

وقال القرني أنه تم على الفور مصادرة الكميات الموجودة وإتلافها والتي بلغت ٩٥ كيلو لحوم واسماك مجهول المصدر و٦٠ كيلو من الخضار ومواد غذائية اخرى ومصادرة أدوات الطهي الغير صالحة للاستخدام بما فيهم الكميات الغذائية، بالإضافة تم اغلاق المطعم المرتبط به.

ودعا رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس صالح القرني جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي من خلال مركز 940

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