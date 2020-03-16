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وزير الصحة : نتوقع تزايد عدد الإصابات بوباء كورونا خلال الفترة القادمة

وزير الصحة : نتوقع تزايد عدد الإصابات بوباء كورونا خلال الفترة القادمة

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وزير الصحة : نتوقع تزايد عدد الإصابات بوباء كورونا خلال الفترة القادمة

وزير الصحة : نتوقع تزايد عدد الإصابات بوباء كورونا خلال الفترة القادمة
http://almnatiq.net/?p=843445
المناطق - متابعات

توقع وزير الصحة توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، تزايد عدد الإصابات بوباء كورونا خلال الفترة القادمة. وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن السلطات في المملكة مستمرة في تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

كما طالب جميع المواطنين والمقيمين في السعودية البقاء في المنازل وعدم الخروج لغير الضرورة.

وأكد الوزير تعافي 3 حالات جديدة أصيبت بكورونا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 6 أشخاص، وطالب المواطنين بأخذ المعلومات من الجهات الرسمية فقط.

إلى ذلك، قال إن 18 جهة حكومية تقيم تطورات الأوضاع بشكل يومي، مؤكدا الالتزام بالشفافية حول تطورات وباء كورونا.

أما عن تعليق العمل في القطاع الخاص، بعد أن تم تعليق الدوام في القطاع العام لمدة 16 يوما، أوضح الربيعة أن الموضوع قيد الدراسة والبحث.

يذكر أن وزارة الصحة ، أعلنت مساء الأحد، عن رصد وتسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

كما أعلنت أمانة الرياض، غلق المجمعات التجارية باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات للحد من انتشار فيروس كورونا.

إلى ذلك، أصدرت الهيئة العامة للموانئ السعودية “موانئ”، الأحد، تعميماً يقضي بإيقاف الرحلات البحرية ماعدا البضائع مؤقتاً بين المملكة وعدة دول وذلك ضمن الجهود المتخذة من قبل الدولة حيال الإجراءات والاحتياطات الاحترازية اللازمة لمنع دخول فيروس كورونا المستجد (covid-19)، ووضع عدد من الإجراءات الوقائية الملزمة على السفن القادمة للسعودية.

وكانت المملكة أعلنت السبت تعليق كافة الرحلات الدولية سعياً لمحاصرة تفشي فيروس كورونا. وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على كورونا، قررت حكومة المملكة تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين – إلا في الحالات الاستثنائية – لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من صباح الأحد الموافق 15 مارس 2020 ميلادية.

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