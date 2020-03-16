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فريق كشفي تطوعي لتفعيل الخطط الوقائية لمكافحة فايروس كورونا

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فريق كشفي تطوعي لتفعيل الخطط الوقائية لمكافحة فايروس كورونا

فريق كشفي تطوعي لتفعيل الخطط الوقائية لمكافحة فايروس كورونا
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http://almnatiq.net/?p=843448
الرياض - مبارك الدوسري

دعت جمعية الكشافة العربية السعودية ، منسوبيها بمختلف القطاعات الكشفية من القادة والجوالة والرواد ، الراغبين الانضمام إلى الفريق الكشفي التطوعي السعودي لتفعيل الخطط الوقائية لمكافحة فايروس كورونا المستجد  (COVID-19) الى التسجيل على موقع الجمعية من خلال الرابط  [email protected] .

وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، أن ذلك الأمر يأتي تحسباً لطلب الجهات الرسمية المعنية بالمساهمة في تفعيل الخطط الوقائية للمملكة للتصدي لتلك الجائحة العالمية .

وأفاد الحربي أن منسوبي الكشافة السعودية من القادة والجوالة يتم تأهيلهم لمواجهة الأزمات بين وقت وآخر خاصة قبل موسم الحج  حيث يتدربون على مجابهة الأزمات، والإنذار المبكر والطوارئ الصحية، والتعريف بالكوارث والأزمات البيئية ، والتخطيط لمجابهة الازمات ، واستراتيجية مواجهة المخاطر الأمنية في المنشآت أثناء الازمات.

واستشهد الأمين العام بالحضور الفاعل للجمعية في الكثير من الأزمات ومن اهمها المساهمة في إغاثة منكوبي العدوان 1967م ، كما كان لهم حضور فاعل في مواجهة اثر الحريق الذي أندلع في مخيمات الحجاج بعد انفجار اسطوانة غاز عام 1975م ، حيث ساهم الكشافة حينها مع الجهات ذات العلاقة في نصب 1000 خيمة خلال 12 ساعة ، كما ساهموا في نصب الخيام بمشعر منى بعد الحريق الذي نجم عن سخانة تعمل بالغاز عام 1997م ، وشاركوا في إيواء الحجاج عام 2009م بعد الأمطار التي شهدتها مكة المكرمة وجدة ورابغ ، كما كان لهم حضوراً أثناء الزلازل التي ضربت العيص والقرى المجاورة لها عام 2009م والتي وصلت إلى محافظات العلا واملج ، وشاركت الكشافة في محافظة جدة في أعمال الإغاثة التطوعية لمساعدة المتضررين من السيول التي تعرضت لها محافظة جدة عام 2011م ، وشاركت الكشافة بمختلف قطاعات الجمعية في بناء مخيم للأسر النازحة من محافظة الحرث عندما حاولت عناصر من الحوثيين على زعزعة الأمن حتى تم دحرهم وحسمت القوات المسلحة السعودية البرية والبحرية والجوية الصراع معهم عام 2009 وكذا شاركت الكشافة في عمليات الإسناد والإيواء والإخلاء .

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