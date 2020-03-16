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تعافي 3 حالات من المصابين بفيروس (كورونا) الجديد بالمملكة

تعافي 3 حالات من المصابين بفيروس (كورونا) الجديد بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=843451
المناطق - واس

أعلنت وزارة “الصحة” عن تعافي 3 حالات من المصابين بفيروس (كورونا) الجديد في المملكة، حيث جرى استكمال جميع الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة لهم، وإجراء فحص مخبري أثبت خلوهم من الفيروس, وهم يتمتعون حاليًا بصحة جيدة – ولله الحمد – وخرجوا من المستشفى, وبذلك يصبح عدد حالات التعافي (6) حالات.
ودعت “الصحة” جميع المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز (937) للرد على استفساراتهم، وتقديم الاستشارات لهم في كل ما يتعلق بفيروس (كورونا) الجديد، وذلك على مدار الساعة، ناصحة الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها؛ لتجنب الإصابة بالفيروسات – بإذن الله – والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، مجددة التأكيد على الجميع بأهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم إلى المملكة، والتواصل مع مركز (937) بهذا الخصوص.

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