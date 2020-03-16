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أمانة الرياض تزيد من إنتاج معقمها وتتيحه للسكان مجانًا

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أمانة الرياض تزيد من إنتاج معقمها وتتيحه للسكان مجانًا

أمانة الرياض تزيد من إنتاج معقمها وتتيحه للسكان مجانًا
http://almnatiq.net/?p=843473
المناطق - واس

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن زيادة كمية إنتاجها من المعقم الذي أنتجته في مختبراتها المركزية واعتُمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء ليتم توزيعه مجانًا في مواقع متفرقة داخل مدينة الرياض.
ويأتي اتجاه الأمانة إلى إتاحة المعقم للسكان من منطلق استشعارها بمسؤوليتها، وفي ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين، ولما يمثله إجراء تعقيم اليدين من أهمية في هذه المرحلة وفق توجيهات وزارة الصحة.
وأشارت الأمانة إلى أنها ستبدأ غدًا الثلاثاء 17 مارس بتوزيع المعقم عند الإشارات المرورية، وتوفيره في بعض المساجد والجوامع، إلى جانب التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية لتزويدهم به، مشددة على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات الواردة من الجهات المختصة، متمنية السلامة والصحة للمواطنين والمقيمين.

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