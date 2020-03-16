وزارة العدل تعلن إتاحة إصدار الوكالات بجميع أنواعها عن بُعد

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 مؤسسة النقد تفعل خطتها لاستمرار الأعمال وتعلق الحضور إلى مقرها وفروعهاعلقت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الحضور إلى مقرها وفروعها، كما تقرّر الاكتفاء بالعمل “عن بُعد” للمؤسسات المالية التي تقع تحت إشرافها، باستثناء الوظائف الحرجة التي تتطلب حضور الموظفين، وذلك اعتباراً من اليوم ولمدة (16) يوماً. وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن التعليق جاء إنفاذاً لقرار الحكومة بشأن تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة (16) يوماً عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية، ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بُعد في قطاع التعليم. وأكدت ” ساما” أنها عملت على تفعيل خطة استمرارية الأعمال؛ لضمان عدم انقطاع خدمات نظم المدفوعات واستمرار عمل المنظومة المالية والمصرفية دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة، حيث تم التأكيد على المؤسسات المالية بأن يكون عمل الإدارات العامة والفروع بالحد الأدنى من الموظفين اللازم لاستمرار الأعمال مع مراعاة أن يتم تخصيص حد أدنى من الفروع لتقديم الخدمات الضرورية فقط التي لا يمكن تقديمها عبر القنوات الإلكترونية ،إضافة إلى حث العملاء عبر مختلف الوسائل لتنفيذ عملياتهم المالية من خلال القنوات الإلكترونية حفاظاً على سلامتهم ، وتفعيل مراكز الاتصال كافة؛ لتلقي طلبات واستفسارات العملاء مع مراقبة أداء القنوات الإلكترونية المختلفة بشكلٍ مستمر. وطلبت المؤسسة من البنوك والمصارف التأكد من توافر الدعم التشغيلي اللازم لضمان استمرارية عمل جميع نظم المدفوعات والأعمال المرتبطة بها والمتابعة المستمرة لأجهزة الصرف الآلي والتأكد من توفر النقد بها لتحقيق نسب التشغيل المستهدفة، مع تمكين العملاء كافة عبر وسائل موثوقة من رفع حد الشراء من خلال نقاط البيع، وألزمتها أن تكون جميع التحويلات المالية بين البنوك والمصارف العاملة في المملكة بالريال السعودي عبر نظام “سريع” مجانية لجميع العملاء (الأفراد والشركات) خلال هذه الفترة. ونوهت المؤسسة أنها مستمرة في خدمة مراجعيها من خلال القنوات الإلكترونية التالية: موقع ساما تهتم: https://samacares.sa/ أو حسابها في تويتر: @SAMAcares أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني: 8001256666.
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مؤسسة النقد تفعل خطتها لاستمرار الأعمال وتعلق الحضور إلى مقرها وفروعهاعلقت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الحضور إلى مقرها وفروعها، كما تقرّر الاكتفاء بالعمل “عن بُعد” للمؤسسات المالية التي تقع تحت إشرافها، باستثناء الوظائف الحرجة التي تتطلب حضور الموظفين، وذلك اعتباراً من اليوم ولمدة (16) يوماً. وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن التعليق جاء إنفاذاً لقرار الحكومة بشأن تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة (16) يوماً عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية، ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بُعد في قطاع التعليم. وأكدت ” ساما” أنها عملت على تفعيل خطة استمرارية الأعمال؛ لضمان عدم انقطاع خدمات نظم المدفوعات واستمرار عمل المنظومة المالية والمصرفية دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة، حيث تم التأكيد على المؤسسات المالية بأن يكون عمل الإدارات العامة والفروع بالحد الأدنى من الموظفين اللازم لاستمرار الأعمال مع مراعاة أن يتم تخصيص حد أدنى من الفروع لتقديم الخدمات الضرورية فقط التي لا يمكن تقديمها عبر القنوات الإلكترونية ،إضافة إلى حث العملاء عبر مختلف الوسائل لتنفيذ عملياتهم المالية من خلال القنوات الإلكترونية حفاظاً على سلامتهم ، وتفعيل مراكز الاتصال كافة؛ لتلقي طلبات واستفسارات العملاء مع مراقبة أداء القنوات الإلكترونية المختلفة بشكلٍ مستمر. وطلبت المؤسسة من البنوك والمصارف التأكد من توافر الدعم التشغيلي اللازم لضمان استمرارية عمل جميع نظم المدفوعات والأعمال المرتبطة بها والمتابعة المستمرة لأجهزة الصرف الآلي والتأكد من توفر النقد بها لتحقيق نسب التشغيل المستهدفة، مع تمكين العملاء كافة عبر وسائل موثوقة من رفع حد الشراء من خلال نقاط البيع، وألزمتها أن تكون جميع التحويلات المالية بين البنوك والمصارف العاملة في المملكة بالريال السعودي عبر نظام “سريع” مجانية لجميع العملاء (الأفراد والشركات) خلال هذه الفترة. ونوهت المؤسسة أنها مستمرة في خدمة مراجعيها من خلال القنوات الإلكترونية التالية: موقع ساما تهتم: https://samacares.sa/ أو حسابها في تويتر: @SAMAcares أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني: 8001256666.

مؤسسة النقد تفعل خطتها لاستمرار الأعمال وتعلق الحضور إلى مقرها وفروعهاعلقت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الحضور إلى مقرها وفروعها، كما تقرّر الاكتفاء بالعمل “عن بُعد” للمؤسسات المالية التي تقع تحت إشرافها، باستثناء الوظائف الحرجة التي تتطلب حضور الموظفين، وذلك اعتباراً من اليوم ولمدة (16) يوماً. وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن التعليق جاء إنفاذاً لقرار الحكومة بشأن تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة (16) يوماً عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية، ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بُعد في قطاع التعليم. وأكدت ” ساما” أنها عملت على تفعيل خطة استمرارية الأعمال؛ لضمان عدم انقطاع خدمات نظم المدفوعات واستمرار عمل المنظومة المالية والمصرفية دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة، حيث تم التأكيد على المؤسسات المالية بأن يكون عمل الإدارات العامة والفروع بالحد الأدنى من الموظفين اللازم لاستمرار الأعمال مع مراعاة أن يتم تخصيص حد أدنى من الفروع لتقديم الخدمات الضرورية فقط التي لا يمكن تقديمها عبر القنوات الإلكترونية ،إضافة إلى حث العملاء عبر مختلف الوسائل لتنفيذ عملياتهم المالية من خلال القنوات الإلكترونية حفاظاً على سلامتهم ، وتفعيل مراكز الاتصال كافة؛ لتلقي طلبات واستفسارات العملاء مع مراقبة أداء القنوات الإلكترونية المختلفة بشكلٍ مستمر. وطلبت المؤسسة من البنوك والمصارف التأكد من توافر الدعم التشغيلي اللازم لضمان استمرارية عمل جميع نظم المدفوعات والأعمال المرتبطة بها والمتابعة المستمرة لأجهزة الصرف الآلي والتأكد من توفر النقد بها لتحقيق نسب التشغيل المستهدفة، مع تمكين العملاء كافة عبر وسائل موثوقة من رفع حد الشراء من خلال نقاط البيع، وألزمتها أن تكون جميع التحويلات المالية بين البنوك والمصارف العاملة في المملكة بالريال السعودي عبر نظام “سريع” مجانية لجميع العملاء (الأفراد والشركات) خلال هذه الفترة. ونوهت المؤسسة أنها مستمرة في خدمة مراجعيها من خلال القنوات الإلكترونية التالية: موقع ساما تهتم: https://samacares.sa/ أو حسابها في تويتر: @SAMAcares أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني: 8001256666.

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وزارة العدل تعلن إتاحة إصدار الوكالات بجميع أنواعها عن بُعد

وزارة العدل تعلن إتاحة إصدار الوكالات بجميع أنواعها عن بُعد
http://almnatiq.net/?p=843480
المناطق - واس

أعلنت وزارة العدل جاهزيتها لإصدار الوكالات بجميع أنواعها عن بُعد، من خلال بوابة ناجز najiz.sa وذلك للمستفيدين الذين أصدروا وكالات في السابق، أو من خلال الاتصال بمركز التواصل الموحد 1950 وذلك للمستفيدين الذين لم يصدروا أي وكالة في السابق.
وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي للحد من وجود المستفيدين في الدوائر الحكومية، وتعزيز التعاملات الإلكترونية وتفعيل منصات تقديم الخدمات الإلكترونية عن بُعد، وذلك بإتاحة الإصدار عن بُعد لجميع أنواع الوكالات وتشمل البنود مرتفعة ومنخفضة المخاطر، موضحة أن سريان الوكالة الصادرة سيكون حده الأقصى 3 أشهر.
وأكدت وزارة العدل جاهزية كتاب العدل لاستقبال الاتصال من جميع أنحاء المملكة، ليتم تقديم الخدمة لمن لم يسبق لهم إصدار وكالة، وذلك من خلال مركز التواصل الموحد 1950؛ وبذلك تكون خدمات الوكالات متاحة عن بعد بالكامل.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل متابعتها لمستجدات انتشار فيروس “كورونا” الجديد (كوفيد 19)، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة – حفظها الله – على جميع الأصعدة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره داخل المملكة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

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مؤسسة النقد تفعل خطتها لاستمرار الأعمال وتعلق الحضور إلى مقرها وفروعهاعلقت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الحضور إلى مقرها وفروعها، كما تقرّر الاكتفاء بالعمل “عن بُعد” للمؤسسات المالية التي تقع تحت إشرافها، باستثناء الوظائف الحرجة التي تتطلب حضور الموظفين، وذلك اعتباراً من اليوم ولمدة (16) يوماً. وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن التعليق جاء إنفاذاً لقرار الحكومة بشأن تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة (16) يوماً عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية، ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بُعد في قطاع التعليم. وأكدت ” ساما” أنها عملت على تفعيل خطة استمرارية الأعمال؛ لضمان عدم انقطاع خدمات نظم المدفوعات واستمرار عمل المنظومة المالية والمصرفية دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة، حيث تم التأكيد على المؤسسات المالية بأن يكون عمل الإدارات العامة والفروع بالحد الأدنى من الموظفين اللازم لاستمرار الأعمال مع مراعاة أن يتم تخصيص حد أدنى من الفروع لتقديم الخدمات الضرورية فقط التي لا يمكن تقديمها عبر القنوات الإلكترونية ،إضافة إلى حث العملاء عبر مختلف الوسائل لتنفيذ عملياتهم المالية من خلال القنوات الإلكترونية حفاظاً على سلامتهم ، وتفعيل مراكز الاتصال كافة؛ لتلقي طلبات واستفسارات العملاء مع مراقبة أداء القنوات الإلكترونية المختلفة بشكلٍ مستمر. وطلبت المؤسسة من البنوك والمصارف التأكد من توافر الدعم التشغيلي اللازم لضمان استمرارية عمل جميع نظم المدفوعات والأعمال المرتبطة بها والمتابعة المستمرة لأجهزة الصرف الآلي والتأكد من توفر النقد بها لتحقيق نسب التشغيل المستهدفة، مع تمكين العملاء كافة عبر وسائل موثوقة من رفع حد الشراء من خلال نقاط البيع، وألزمتها أن تكون جميع التحويلات المالية بين البنوك والمصارف العاملة في المملكة بالريال السعودي عبر نظام “سريع” مجانية لجميع العملاء (الأفراد والشركات) خلال هذه الفترة. ونوهت المؤسسة أنها مستمرة في خدمة مراجعيها من خلال القنوات الإلكترونية التالية: موقع ساما تهتم: https://samacares.sa/ أو حسابها في تويتر: @SAMAcares أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني: 8001256666.

مؤسسة النقد تفعل خطتها لاستمرار الأعمال وتعلق الحضور إلى مقرها وفروعهاعلقت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الحضور إلى مقرها وفروعها، كما تقرّر الاكتفاء بالعمل “عن بُعد” للمؤسسات المالية التي تقع تحت إشرافها، باستثناء الوظائف الحرجة التي تتطلب حضور الموظفين، وذلك اعتباراً من اليوم ولمدة (16) يوماً. وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن التعليق جاء إنفاذاً لقرار الحكومة بشأن تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة (16) يوماً عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية، ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بُعد في قطاع التعليم. وأكدت ” ساما” أنها عملت على تفعيل خطة استمرارية الأعمال؛ لضمان عدم انقطاع خدمات نظم المدفوعات واستمرار عمل المنظومة المالية والمصرفية دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة، حيث تم التأكيد على المؤسسات المالية بأن يكون عمل الإدارات العامة والفروع بالحد الأدنى من الموظفين اللازم لاستمرار الأعمال مع مراعاة أن يتم تخصيص حد أدنى من الفروع لتقديم الخدمات الضرورية فقط التي لا يمكن تقديمها عبر القنوات الإلكترونية ،إضافة إلى حث العملاء عبر مختلف الوسائل لتنفيذ عملياتهم المالية من خلال القنوات الإلكترونية حفاظاً على سلامتهم ، وتفعيل مراكز الاتصال كافة؛ لتلقي طلبات واستفسارات العملاء مع مراقبة أداء القنوات الإلكترونية المختلفة بشكلٍ مستمر. وطلبت المؤسسة من البنوك والمصارف التأكد من توافر الدعم التشغيلي اللازم لضمان استمرارية عمل جميع نظم المدفوعات والأعمال المرتبطة بها والمتابعة المستمرة لأجهزة الصرف الآلي والتأكد من توفر النقد بها لتحقيق نسب التشغيل المستهدفة، مع تمكين العملاء كافة عبر وسائل موثوقة من رفع حد الشراء من خلال نقاط البيع، وألزمتها أن تكون جميع التحويلات المالية بين البنوك والمصارف العاملة في المملكة بالريال السعودي عبر نظام “سريع” مجانية لجميع العملاء (الأفراد والشركات) خلال هذه الفترة. ونوهت المؤسسة أنها مستمرة في خدمة مراجعيها من خلال القنوات الإلكترونية التالية: موقع ساما تهتم: https://samacares.sa/ أو حسابها في تويتر: @SAMAcares أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني: 8001256666.
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