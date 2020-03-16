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جامعة الجوف تواصل متابعة خطة التعليم عن بعد وآلية الاختبارات الفصلية والنهائية

http://almnatiq.net/?p=843486
المناطق - الجوف

ترأس مدير جامعة الجوف المكلف أ. د/ بدر الزارع، اجتماع المجلس التشاوري الثالث لعمداء الكليات بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية د. بندر الشمري لمتابعة تنفيذ خطة الانتقال إلى التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بكافة كليات وفروع الجامعة، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد .

وقال د. بندر الشمري، إن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات الهامة،
أبرزها الحضور والتفاعل الطلابي مع المحاضرات الإلكترونية والمعوقات التي واجهت الطلبة والكليات خلال الأسبوع الماضي حيث انطلق تفعيل خطة التحول الإلكتروني.
وأضاف وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، بأن الاجتماع ناقش أيضاً،
آليات انعقاد الاختبارات الفصلية والنهائية، وتفعيل وضبط ومتابعة الساعات الإرشادية والمكتبية لأعضاء هيئة التدريس من خلال البلاك بورد.
وكان الاجتماع قد تضمن عرضاً لأبرز إنجازات عمادة التعلم الإلكتروني
والتعليم عن بعد والإجراءات المتخذة خلال الأسبوع الماضي لضمان سير العملية التعليمية إلكترونياً وتذليل أي صعوبات تواجه الكليات نتيجة كثافة الأعداد المستخدمة لنظام البلاك بورد .

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