احدث الأخبار

تعليق التداول في بورصة وول ستريت بعد تسجيل خسائر قياسية
أبرز المواد
 الإمارات ترسل مساعدات إلى إيران لمكافحة وباء كورونا
أبرز المواد
 جامعة الجوف تواصل متابعة خطة التعليم عن بعد وآلية الاختبارات الفصلية والنهائية
منطقة الجوف
 الزكاة والدخل تبدأ نظام العمل عن بعد وتدعو عملاءها للاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الرسمي
أبرز المواد
 وزارة العدل تعلن إتاحة إصدار الوكالات بجميع أنواعها عن بُعد
أبرز المواد
 نائب أمير الجوف يزور غرفة العمليات المشتركة للوقاية من فيروس كورونا
منطقة الجوف
 أمانة الرياض تزيد من إنتاج معقمها وتتيحه للسكان مجانًا
أبرز المواد
 وزير الصحة يؤكد أهمية استشعار الجميع لمسؤولياتهم ورفد الجهود المبذولة للتصدي لمرض كورونا
أبرز المواد
 أمير نجران : أبطال الصحة لا يقلون أهمية عن رجالنا البواسل.. فجميعهم يضحون من أجل أمننا وسلامتنا
منطقة نجران
 زعيم إقليم كتالونيا الإسباني مصاب بكورونا
أبرز المواد
 مفتي عام المملكة : قرارات المملكة في مواجهة كورونا ، دفع الضرر ودرء المفاسد وتقليلها ، وجلب المصالح وغيرها من القواعد الحافظة للنفوس والأبدان
أبرز المواد
 تعافي 3 حالات من المصابين بفيروس (كورونا) الجديد بالمملكة
أبرز المواد
تعليق التداول في بورصة وول ستريت بعد تسجيل خسائر قياسية

تعليق التداول في بورصة وول ستريت بعد تسجيل خسائر قياسية

أبرز المواد
الإمارات ترسل مساعدات إلى إيران لمكافحة وباء كورونا

الإمارات ترسل مساعدات إلى إيران لمكافحة وباء كورونا

أبرز المواد
جامعة الجوف تواصل متابعة خطة التعليم عن بعد وآلية الاختبارات الفصلية والنهائية

جامعة الجوف تواصل متابعة خطة التعليم عن بعد وآلية الاختبارات الفصلية والنهائية

منطقة الجوف
الزكاة والدخل تبدأ نظام العمل عن بعد وتدعو عملاءها للاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الرسمي

الزكاة والدخل تبدأ نظام العمل عن بعد وتدعو عملاءها للاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الرسمي

أبرز المواد

تعليق التداول في بورصة وول ستريت بعد تسجيل خسائر قياسية

تعليق التداول في بورصة وول ستريت بعد تسجيل خسائر قياسية
http://almnatiq.net/?p=843493
المناطق - وكالات

علقت بورصة وول ستريت التداول، اليوم الاثنين، بعد أن سجلت خسائر قياسية كبرى مدفوعة بحالة الذعر التي سادت البورصة إثر خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة إلى الصفر في أكثر خطواته تطرفا منذ الأزمة المالية.

فقد انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 8 في المئة عند الافتتاح، اليوم الاثنين، مما أدى إلى توقف تلقائي لمدة 15 دقيقة للمؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت للمرة الثالثة في 6 أيام، حيث استجاب التجار لإجراءات جذرية في عطلة نهاية الأسبوع من الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لدرء الركود العالمي.

وأضاف التخفيض الطارئ الثاني في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في أسبوعين فقط المزيد من الذعر بين المستثمرين، الذي كانوا يشعرون بالقلق من أن وباء فيروس كورونا الجديد سيشل سلاسل التوريد ويضغط على أموال الشركات.

وأظهرت أحدث الأرقام الاقتصادية من الصين في وقت سابق يوم الاثنين انخفاضا في بيانات الإنتاج الصناعي هي الأدنى لها في ثلاثة عقود، مما يؤكد وقوع أضرار على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

فقد أفادت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، أن الناتج الصناعي ذو القيمة المضافة، الذي يعد مؤشرا اقتصاديا هاما، انخفض بنسبة 13.5 في المئة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام 2020، إذ عطل تفشي فيروس كورونا الجديد أنشطة المصانع وسلاسل التوريد، حسب بيانات أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء اليوم الاثنين.

وفي الساعة 9:30 صباحا بتوقيت شرقي الولايات المتحدة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 2250.46 نقطة أو 9.71 في المئة، ليستقر عند 203535.16، كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 220.55 نقطة أو 8.14 في المئة ليصل إلى 2490.47، فيما انخفض مؤشر ناسداك 482.15 نقطة أو 6.12 في المئة في 7392.73.

وإذا انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 13 في المئة بمجرد استئناف التداول، فسيؤدي ذلك إلى تشغيل قاطع الدائرة من المستوى 2 وإيقاف التداول مرة أخرى لمدة 15 دقيقة.

روابط ذات صلة

الإمارات ترسل مساعدات إلى إيران لمكافحة وباء كورونا

الإمارات ترسل مساعدات إلى إيران لمكافحة وباء كورونا
الزكاة والدخل تبدأ نظام العمل عن بعد وتدعو عملاءها للاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الرسمي

الزكاة والدخل تبدأ نظام العمل عن بعد وتدعو عملاءها للاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الرسمي
وزارة العدل تعلن إتاحة إصدار الوكالات بجميع أنواعها عن بُعد

وزارة العدل تعلن إتاحة إصدار الوكالات بجميع أنواعها عن بُعد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*