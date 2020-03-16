مدني تبوك ينقذ مواطن سقوط من على سفح جبل بالقرب من طعس القارة

المناطق- تبوك- علي العميري:

باشرت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمنطقة تبوك اليوم عملية إنقاذ احد المواطنين بالمنطقة تعرض لحالة سقوط من على سفح جبل بالقرب من طعس القارة الشهير ونقله عبر فرق الهلال الأحمر لتلقي العلاج في المستشفى .

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري أن غرف العمليات بمديرية الدفاع المدني قد تلقت في تمام الساعة الثالثة وَالنصف من مساء اليوم الاثنين بلاغ يفيد بسقوط شخص من على سفح جبل بالقرب من طعس القارة وعلى الفور تم نقل فرق الإنقاذ الازمة للموقع وتم انزاله وإجراء الإسعافات الأولية له وتقديم المساعدة اللازمة ونقله للمستشفى عبر فرق الهلال الأحمر لعلاجه وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد .

وودعا الرائد ” الشمري” الجميع إلى توخي الحذر عند القيام برحلات التنزه البري وعدم المجازفة بالصعود إلى مناطق مرتفعة قد تشكل خطورة عليهم مذكرًا برقم التواصل الموحد (٩٩٨ )، في الحالات الطارئة، لا قدر الله.

