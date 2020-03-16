أمير جازان يوافق على خطة العمل بالإمارة ويوجه باستمرار إنجاز خدمات المواطنين إلكترونيا وعبر برامج التقنية

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http://almnatiq.net/?p=843506
المناطق - فضه عطيف

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزير أمير منطقة جازان , على العمل وفقا للتوجيهات الصادرة للحد من انتشار فايروس كورونا المتجدد ، وذلك بشأن تعليق الحضور لمقر العمل بديوان الإمارة ، مشيرا إلى متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة عبر القنوات الالكترونية والتقنية طيلة أيام تعليق الحضور ولمدة 16 يوما .
وأوضح مدير العلاقات العامة والاعلام بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري , بأن سمو أمير منطقة جازان وبمتابعة سمو نائب أمير المنطقة ، اعتمد تكليف وكلاء الامارة والمحافظين ورؤساء المراكز والإدارات المختصة بديوان الإمارة بالعمل بنظام المرابطة والمناوبات ممن يتطلب تواجدهم طيلة مدة تعليق الحضور للعمل, على أن يكون حضور الموظفين للأهمية وللحاجة القصوى وفي أضيق نطاق ومن خلال أقل عدد ممكن من الموظفين، للأعمال التي لا يمكن أداؤها من خارج مقر العمل ولا يمكن تأجيلها.

مشيرًا إلى أهمية إنجاز وتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بالمنطقة عن بعد عبر الأنظمة الالكترونية وباستخدام البرامج التقنية ووسائل التواصل الإلكترونية الرسمية بموقع وبوابة الامارة , والنظر في طلباتهم وإنجاز القضايا والمعاملات في أسرع وقت ممكن.
واضاف بأن الخدمات الإلكترونية تشمل ، خدمات الرسائل النصية والاستعلام عن المعاملات والتواصل المرئي عبر عددا من المحافظات التي تمكّن المستفيدين من التواصل المباشر مع سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لخدمة المواطنين والمواطنات بكافة المحافظات وتمكينهم من متابعة معاملاتهم دون الحاجة لمراجعة مقر الإمارة.
وبين أن سموه شدد على أهمية قيام الجهات الحكومية ذات العلاقة بأمانة جازان والشؤون الصحية بالمنطقة خلال فترة تعليق الحضور ، على توفير كافة الإمكانات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة مع تفعيل دور الرقابة الميدانية والصحية والبلدية للتأكد من التزامها بضوابط واشتراطات النظافة والصحة العامة حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين, راجياً العون والتوفيق للجميع.

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