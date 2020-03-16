أمانة تبوك تعالج ٢٨ موقعاً تأثرت بالأمطار خلال الهطولات الماضية

المناطق- تبوك:

أنهت أمانة منطقة تبوك أعمالها أمس لمعالجة آثار مياه الأمطار في ٢٨ موقعاً بمدينة تبوك منها عدد من النقاط الحرجة تم تجفيفها من تجمعات المياه ومعالجتها بالكامل وتواصل الإدارة العامة للنظافة استكمال المواقع المتبقية.

وكانت أمانة تبوك قد باشرت خطتها للتعامل مع آثار الأمطار التي هطلت على المنطقة منذ يوم الخميس الماضي وحتى السبت وشملت مدينة تبوك بتخصيص 200 عامل و35 مشرفا ميدانيا موزعين على فترتين صباحية ومسائية وتم تجهيز ما يزيد على 120 من المعدات‪ منها: 64 صهريجا و8 شيولات و8 مضخات شيب و24 مضخة 6 بوصات إضافة إلى مضخة 10 بوصة .

وأكدت الأمانة انتشار جميع فِرَق العمل والمعدات المشاركة في الخطة لضمان سرعة تصريف ورفع مياه الأمطار المتوقع تجمعها في التقاطعات والشوارع الرئيسية والداخلية سواء خلال المدة الماضية أو المستقبلية بمشاركة 7 إدارات تمثلت في الإدارة العامة للصيانة والتشغيل والإدارة العامة للكوارث وإدارة النظافة وإدارة الحركة والصيانة وإدارة صيانة الحدائق والمنتزهات وإدارة الأمن والسلامة وإدارة المشاريع.

وفي ذات الصدد أنهت الأمانة جهودها في إزالة وإصلاح ما خلّفته موجة الرياح القوية التي شهدتها أجواء مدينة تبوك يوم الجمعة الماضية وتسببت في حدوث بعض الأضرار تمثلت في سقوط بعض الأشجار والنخيل وأعمدة الإنارة في الشوارع.

وأفادت الأمانة أنها قامت بتأمين جميع ما خلّفته موجة الرياح والتأكد من عدم وجود أي أضرار أخرى داعية المواطنين والمقيمين بمنطقة تبوك إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم عن طريق مركز 940 .