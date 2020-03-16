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تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. الإجمالي يصل إلى 133 حالة

تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. الإجمالي يصل إلى 133 حالة
http://almnatiq.net/?p=843525
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة عن رصد وتسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” الجديد ( كوفيد 19 ).

وقالت الوزارة إن الحالة الأولى لمواطنة قادمة من إسبانيا وهي معزولة بمنشأة صحية في الظهران ، بينما الحالة الثانية لمواطنة مخالطة لحالة سابقة ومعزولة بمنشأة صحية في القطيف.

وأضافت الوزارة أن الحالتين الثالثة والرابعة لمواطنين قادمين من المغرب وهما معزولان بمنشأة صحية في جازان.

وذكرت الوزارة أن هناك أربع حالات لمواطنين قادمين من بريطانيا وفرنسا وسويسرا والأردن، وهم معزولون بمنشأة صحية في الرياض.

كما أن هناك أربع حالات أخرى مصابة بفيروس “كورونا” الجديد لمواطنين قادمين من سويسرا والولايات المتحدة وفرنسا، وهم معزولون بمنشآت صحية في جدة.

وتم تسجيل حالة لمقيم أفغاني قادم من أفغانستان، وهو معزول بمنشأة صحية في جدة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل حالتين في مكة المكرمة، الأولى لمواطن قادم من تركيا ومعزول في منشأة صحية، والحالة الثانية لمقيم مصري وهو معزول في منشأة صحية.

وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 133 حالة، كان قد تعافى منها 6 حالات، و بقية الحالات تخضع للرعاية الصحية في العزل الصحي.

وأهابت الوزارة بكل من كانت لديه تساؤلات او استفسارات عما يخص الفيروس، التواصل فوراً مع “مركز اتصال الصحة 937″، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

يذكر أن فيروس كورونا الجديد وصل إلى 149 دولة، وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته والقضاء عليه.

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